La nouvelle vedette à très longue portée

Les ingénieurs de deux géants de l’industrie des armes à feu ont uni leurs forces et leur savoir pour créer un tout nouveau calibre fort intéressant.

Quand on pense à une carabine pouvant effectuer des tirs à très longues distances, soit à la chasse ou au champ de tir, on espère obtenir un haut niveau de précision, une trajectoire rectiligne la plus plane possible, une stabilité adéquate, une puissance soutenue tout au long de la course du boulet et un recul modéré. Plusieurs calibres combinent certains de ces avantages, mais aucun ne les orchestre tous de façon notoire. En fait, il s’agit un peu de l’effet du balancier. En souhaitant rehausser telles ou telles caractéristiques, les lois de la physique semblent toujours rattraper et contrebalancer quelque part les performances souhaitées.

Un grand mot

Pour certains, lorsqu’on parle d’un « nouveau » calibre, c’est comme si on faisait allusion à de la sorcellerie. L’an dernier, je vous ai présenté les versions 6.5 Creedmoor, 6.5 PRC, 6 mm Creedmor et 7mm-08. J’ai eu de nombreux commentaires après la publication de ce texte, car plusieurs semblaient croire que je remettais en question l’efficacité de leur 30-06 (mise au point en 1906), .270 (1923) ou .308 (1952) qui leur a permis de prélever de nombreux gibiers au fil des ans. Ce n’était évidemment pas le cas. Ces grands classiques ont toujours leur place dans vos râteliers. Sachez toutefois qu’il existe des modèles récemment développés qui offrent des performances doublement intéressantes.

Contradictoire

Les maîtres d’œuvre des firmes Winchester et Browning ont allié leur génie inventif pour créer le nouveau calibre 6.8 Western. Ils se sont servis d’une douille modifiée de .270 WSM (Winchester Short Magnum) à laquelle ils ont abaissé le col pour obtenir une action courte qui ne mesure que 2.995 pouces au total. L’utilisateur peut donc recharger rapidement, car l’axe de cette plateforme est plutôt court. Là où ils ont rivalisé de prouesse, c’est que les ingénieurs ont enlevé 10 % de poudre et que malgré tout, le tireur obtient 12 % plus d’énergie à 500 verges. Le secret réside dans le long et lourd boulet qu’ils ont inséré au bout de la cartouche. Rappelez-vous aussi que moins de poudre signifie également moins de force de recul.

Quelques chiffres

Les nouvelles munitions Browning Long Range Pro Hunter de 175 grains Sierra Tipped GameKing ou les Winchester 165 grains Accubond Long Range effectuent respectivement des rotations de 1:7.5 et de 1:8 comparativement à 1.10 pour les .270.

Pour ce calibre, qu’on pourrait également appeler .277, on obtient 18 % plus d’énergie à 500 verges qu’avec une 7mm Rem Mag 160 grains Accubond et un recul similaire. À la même distance, l’énergie est comparable à celle d’une 300 WSM 180 grains Accubond, mais avec un contrecoup inférieur de 14 %. Si on parle encore une fois d’un éloignement de

1500 pieds, la 6.8 Western développe 6 % plus d’énergie qu’une 300 Win Mag avec un Boulet de 180 grains Accubond avec un impact moindre de 16 %.

Les cartouches à action courte pèsent 5 onces de moins que celles des 7mm Rem Mag et 300 Win Mag et ce, tout en gardant une trajectoire similaire.

Comparaisons

Si on compare la 6.8 Western aux calibres modernes comme la 6.5 Creedmoor, la 6.5 PRC et la .270 WSM, les boulets sont carrément plus lourds et dévastateurs.

Au niveau énergie, la .277 en génère plus que les 6.5 Creedmoor, 6.5 PRC et 7 mm Rem Mag.

Imaginez, avec une cartouche Winchester de 165 grains Accubond Long Range, le tireur de précision obtient plus d’énergie à 500 verges (1856 pi/livres) et moins de « drop » (36 pouces), comme on le dit de façon populaire, que s’il se servait d’une 300 WSM, d’une 300 Win Mag ou d’une 7mm Rem Mag.