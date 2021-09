L’Abbaye d’Oka: sentiers et tentations au pied du monastère

Si tout le monde connaît le fameux fromage Oka, popularisé du temps des moines cisterciens, il en est tout autrement de l’abbaye du même nom. Voisin du parc national d’Oka, le vaste domaine est doté d’un réseau de sentiers principalement pour le vélo de montagne, la marche étant possible par endroits.

Près du point de départ des sentiers, le monastère abrite une charmante petite auberge. Le Bistro Le Sacré semble attirer son lot de fidèles, mais quand je suis passé un dimanche, ce n’était pas bondé sur la jolie terrasse, comme quoi ce n’est pas encore très connu.

Vélo de montagne et marche

Au fil des années, les sentiers de vélo de montagne ont été aménagés avec détermination par des bénévoles. J’y ai croisé des cyclistes de tous les niveaux ou presque, même des petites familles.

Photo courtoisie, Michel Chéné / Cycles Tomahawk

C’est d’ailleurs un bel endroit pour s’initier au vélo de montagne, plusieurs sentiers convenant aux nouveaux venus. Et puis on fait la location de vélos de toutes les tailles sur place.

Le secteur nord est consacré en exclusivité au vélo de montagne, avec des pistes de débutant à expert. Le secteur sud est fréquenté par des adeptes aguerris, les sentiers à une voie croisant certains sentiers principaux plus larges, comme le chemin de la Trappe partagé par des marcheurs.

Poutine, bouffe et vins

Une halte s’impose au magasin, qui est en fait une boutique gourmande. Je me suis laissé tenter par leur populaire poutine avec fromage en grains d’Oka.

En faisant le tour, j’ai vu une bonne variété de produits du terroir locaux et régionaux. Quelques produits, comme le caramel velouté ou le beurre de noisettes, proviennent de plus des moines cisterciens ayant résidé à Oka et déménagé en 2009 pour s’installer à l’Abbaye Val Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Matha.

Sur place, on cuisine des tartes, celle aux bleuets semblant très prisée. J’ai d’ailleurs pris la dernière. À souligner : c’est la première année que des vins sont produits à partir du vignoble de l’abbaye. Si ce n’est pas déjà fait, les divines bouteilles seront en vente au magasin.

Photo courtoisie, Abbaye d’Oka

INFOS

Sentiers : 30 km

30 km Frais d’accès en vélo de montagne : 17,50 $ par adulte, 9 $ par enfant (10 à 17 ans), gratuit à 9 ans et moins, 40 $ par famille

17,50 $ par adulte, 9 $ par enfant (10 à 17 ans), gratuit à 9 ans et moins, 40 $ par famille Frais d’accès pour la marche : gratuit

gratuit Vélos de montagne à louer (Cycles Tomahawk) : réservation en ligne et à l’avance préférable

réservation en ligne et à l’avance préférable Sur place : magasin (boutique gourmande et comptoir L’Abbé glacé), auberge, Bistro Le Sacré, vignoble

magasin (boutique gourmande et comptoir L’Abbé glacé), auberge, Bistro Le Sacré, vignoble abbayeoka.ca

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Balade en vélo électrique

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard loue des vélos électriques pour faire une balade dans le Vieux-Saint-Jean ou le long de la Bande du canal jusqu’à Chambly. Environ 10 $ l’heure.

► laroutedechamplain.com

Au sud du mont Ham

Méconnue, la forêt habitée de Dudswell, au nord-est de Sherbrooke, peut s’avérer une solution au mont Ham, fort fréquenté. Sentiers : 12 km. Beaux panoramas. Fermé en saison de chasse (à vérifier avant le départ).

► municipalitededudswell.ca

► COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur.