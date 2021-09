LBJÉQ : les Bisons à une victoire du titre

Les Bisons de Saint-Eustache se sont approchés à une victoire du titre de la Ligue de baseball junior élite du Québec, samedi au Stade Quillorama, en enlevant les honneurs du deuxième duel d’un programme double contre les Aigles de Trois-Rivières par la marque de 13 à 11.

En vertu de son gain lors du premier match de la série, jeudi, la formation des Laurentides possède une avance de 2 à 1.

Dans le troisième duel, les visiteurs ont profité d’une poussée de sept points à leur troisième tour au bâton pour s’offrir une sérieuse option sur la victoire. Benjamin Rousseau a couronné cette séquence offensive avec un circuit de trois points, donnant ainsi une avance de 7 à 1 aux siens.

Les Bisons ont vu leurs adversaires ajouter deux points à leur tour offensif, mais ont répliqué immédiatement, en quatrième manche, avec quatre autres points. Félix D’Arcy et Émilien Plouffe ont chacun produit deux points durant ce tour au bâton, pour offrir une avance de 11 à 3 aux leurs.

Plouffe et Rousseau ont complété leur rencontre avec trois points produits chacun, mais c’est un double de deux points de Maxime Benoit en septième manche qui a finalement donné la victoire aux Bisons.

Les Aigles n’ont jamais abdiqué et ont même nivelé la marque 11 à 11 après six manches, entre autres à l’aide d’une poussée de cinq points à leur quatrième tour au bâton. Hugues Marineau a produit trois de ces points, tandis qu’Antoine Gervais a aidé la cause des siens, avec quatre coups sûrs et deux points produits, en plus de croiser le marbre lui-même trois fois, mais en vain.

Un gain important des Aigles

Plus tôt dans la journée, les Aigles avaient égalé les chances dans la finale en défaisant les Bisons 5 à 2 lors du premier duel du programme double.

Les favoris de la foule ont rapidement fait part de leurs intentions. Dès leur premier tour au bâton, ils ont inscrit deux points grâce à une longue balle de Raphaël Picard.

En deuxième manche, Isaac et Nathan Beaudin ont chacun produit un point pour l’équipe locale, pour porter l’avance des leurs à quatre points.

Le lanceur partant des Bisons, Emilien Plouffe, a été la victime de ce début de match. En une seule manche de travail, il a accordé les quatre points, sur cinq coups sûrs.

Simon Després a produit le dernier point des siens, en quatrième manche, en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Du côté des Aigles, l’artilleur Christopher St-Pierre a lancé l’ensemble des sept manches du match. Il a permis les deux points adverses – sur un double de Marc-Antoine Lebreux – sur six frappes en lieu sûr. Il a aussi fait mordre la poussière à 10 frappeurs adverses.

Les deux équipes disputeront le troisième match de cette série plus tard en journée.

Une fin attendue dimanche

S’il y a une chose qui est assurée dans cette finale, c’est qu’elle prendra fin dimanche, au Stade Larry-Bélisle.

Les Bisons auront une première chance de clore le tout en début d’après-midi. Dans l’éventualité d’un cinquième match décisif, le champion serait connu plus tard en journée.