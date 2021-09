«Personne n’est sorti du lot», selon Ducharme

TORONTO | Il fut une époque où le Canadien disputait au moins huit matchs préparatoires avant le lancement officiel de sa saison. Ceux qui amorçaient le camp au ralenti avaient la chance de se reprendre.

• À lire aussi: Dominé par les Maple Leafs

Ce qui n’est pas le cas cette fois. En plus d’avoir seulement six matchs préparatoires à l’affiche, Dominique Ducharme a souligné, il y a quelques jours, qu’il aimerait envoyer sur la patinoire, pour les deux derniers, une formation qui s’approchera de celle qui défendra les couleurs de l’équipe lors de l’ouverture officielle, le 13 octobre.

« Je trouve que personne n’est sorti du lot. Les gars qui souhaitent se tailler une place doivent saisir ces occasions. Ce soir, il n’y en a pas eu un qui était meilleur que les autres », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Manque d’énergie

Ducharme n’a pointé personne en particulier. Il a ajouté qu’il a senti un épuisement généralisé au sein de ses troupiers.

« Ce n’était pas une question d’intensité. On dirait qu’on manquait de gaz, a-t-il souligné. En début de match, je trouvais qu’on avait de l’énergie, qu’on bougeait. Vers la fin de la période, je voyais nos gars revenir au banc difficilement. Ce fut la même chose en deuxième. »

Jeudi, Ducharme avait souligné que l’été plus court, en raison de la présence en finale de la coupe Stanley, le forçait à exiger un peu plus de ces joueurs en début de camp pour pallier le manque de semaines d’entraînement.

Voilà peut-être une partie de l’explication.

« On avait l’air d’une équipe qui a volé le jour même du match et qui jouait son premier match préparatoire, a souligné Nick Suzuki. Notre troisième période était très bonne, on mettait beaucoup de pression. À ce moment, on a retrouvé nos jambes. »

Gallagher sur la glace

Au moins, Ducharme n’a pas vu que du négatif dans cette défaite aux mains des Maple Leafs. Il soutient que certains aspects vus au cours des premiers jours du camp ont été appliqués pendant cette rencontre. Le hic, c’est que ce n’était pas constant.

« Il y a des moments où on a bien réagi ce soir, et d’autres, non. Il y a eu de bons moments et de mauvais. Quand tu alternes entre bons et mauvais moments, tu ne peux pas créer de momentum. On va pouvoir se servir de ces matchs-là pour avancer », a-t-il laissé tomber.

En matinée, l’entraîneur du Canadien a confirmé que Brendan Gallagher foulerait la glace pour la première fois ce matin. Toutefois, il ne participera pas à la confrontation entre les Rouges et les Blancs, prévu en après-midi. Il devrait revêtir son uniforme pour la première fois, lorsque le Canadien se rendra à Ottawa, vendredi.