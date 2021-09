Un enfant de 11 ans poignardé par un acteur de maison hantée

Une visite à la maison hantée s’est révélée plus terrifiante et surtout plus réaliste qu’anticipé pour un garçon de 11 ans de l’Ohio.

En effet, l’enfant visitait la «7 Floors of Hell Haunted House», à Berea, samedi dernier, lorsqu’il a été poignardé par un employé un peu trop motivé.

Le comédien de 22 ans, embauché pour effrayer les visiteurs, aurait décidé d’apporter un véritable couteau de chasse plutôt que d’utiliser une fausse arme comme les autres acteurs de la maison hantée.

Or, en tentant de faire peur au jeune garçon, l’employé l’aurait accidentellement atteint au pied, transperçant sa sandale et le blessant à un orteil.

L’enfant aurait heureusement seulement subi une blessure superficielle. Le garçon aurait d’ailleurs refusé d’être transporté à l’hôpital et aurait même insisté pour terminer sa visite de la maison hantée.

Quant à l’acteur responsable de cet accident, il aurait admis aux policiers qu’amener un vrai couteau n’était pas une bonne idée. L’homme de 22 ans a été accusé d’agression par négligence.