Un maire défie le ministère des Transports

Épuisé par l’inaction du ministère des Transports du Québec (MTQ) après avoir formulé à maintes reprises la même demande, le maire de Lanoraie, dans Lanaudière, a finalement décidé de prendre les choses en main samedi.

Jugeant l’intersection du chemin Joliette et de l’avenue des Tilleuls dangereuse, Gérard Jean a décidé d’aller installer une nouvelle signalisation, en plus de peindre une traverse piétonne.

«Je suis quand même imputable de 5100 citoyens, et ça fait depuis 2015 qu’on talonne le ministère des Transports avec cette traverse-là. On ne veut pas nous la donner», explique le maire.

«Moi, je vais quitter la politique le 7 novembre et je ne veux pas avoir sur la conscience un de mes citoyens écrasés ici», plaide M. Jean.

L’intersection en question est située aux abords d’un parc ainsi que des principaux commerces de la ville. Un quartier résidentiel se trouve également à proximité de celle-ci. L’achalandage est donc plutôt élevé dans le secteur.

Malgré son coup d’éclat, le maire assure avoir le soutien de sa communauté.

«Depuis tantôt, les gens passent [et me disent] “félicitations, monsieur le maire”, “vous êtes le meilleur”, raconte Gérard Jean. Je pense que les gens attendent ça et, à un moment donné, ça fait longtemps que les gens me disent “qu’est-ce que vous faites?”», lance-t-il.

Le maire de Lanoraie a ainsi décidé qu’il n’allait plus attendre l’intervention du ministère, qui est d’ailleurs débarqué sur les lieux en matinée pour l’interpeller.

«J’ai pris le taureau par les cornes. Je suis délinquant en faisant ça. Ils me disaient que je n’avais pas le droit. Bien, j’ai dit “vous aurez l’odieux de venir le défaire si vous venez le défaire. Mais je ne serai pas tout seul, les citoyens vont être derrière moi”», martèle M. Jean.

Reste à voir si les panneaux d’arrêt et la traverse piétonne sont là pour de bon ou si le MTQ interviendra.