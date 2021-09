Coupe Laver: Denis Shapovalov s’incline, équipe Europe triomphe

Le Canadien Denis Shapovalov et son partenaire américain Reilly Opelka n’ont pas été en mesure d’empêcher une victoire de l’équipe Europe à la Coupe Laver, dimanche à Boston, puisqu’Alexander Zverev et Andrey Rublev ont triomphé 6-2, 6-7 (4) et 10-3 en début de journée.

Au cours de cette dernière journée de compétition, l’équipe Monde devait absolument remporter les quatre affrontements pour espérer être sacrée championne de cet événement pour la première fois depuis sa création, en 2017. En effet, les Européens menaient 11 à 1 et chaque victoire, dimanche, vaut trois points.

Dans cette optique, le piètre départ d’Opelka et de Shapovalov, qui ont été brisés lors de leurs deux premiers jeux du match au service, a été coûteux. La paire gagnante en a profité pour mettre en banque une première manche cruciale puisqu’elle n’a pas été mesure de clore le débat au bris d’égalité du deuxième engagement.

Rublev et Zverev ont toutefois eu largement le dessus au cours du super bris en remportant trois échanges pendant que leurs adversaires avaient les balles en main.

Le pointage au terme de ce match était donc de 14 à 1 pour l’Europe.