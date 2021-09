Cromartie n’a jamais été aussi confiant

Acteur de la première heure dans le possible retour du baseball majeur à Montréal, Warren Cromartie dit n’avoir jamais été aussi convaincu qu’aujourd’hui de voir les Expos – ou peu importe leur nom, ou leur forme – de retour à Montréal.

« J’aime la position dans laquelle nous sommes en ce moment », lance Cromartie, joint au Japon par Le Journal.

« Il y a 17 ans, nous avons perdu notre équipe. Depuis 17 ans, nous sommes impliqués dans un long processus. Et je dirais qu’aujourd’hui, j’ai beaucoup plus espoir qu’au cours des 16 premières années », ajoute-t-il.

Mais le fondateur de Projet Baseball Montréal refuse de trop en dire. « Nous sommes impliqués dans un processus et il faut le respecter », martèle-t-il.

« Patience », dit-il. Ce sera le mot d’ordre durant tout notre entretien.

« Nous devons être patients et bien faire les choses. Je pense que ça servira de leçon à Montréal. La prochaine fois que nous aurons cette équipe, nous n’allons jamais, jamais, jamais la perdre à nouveau. »

« Bon pour le baseball »

Tout de même, l’ancien voltigeur et joueur de premier but des Expos s’ouvre un peu quand on lui parle de ce projet de garde partagée des Rays entre St. Petersburg et Montréal, fortement désiré par l’organisation floridienne, et qui reçoit l’aval de plusieurs élus de la région.

« C’est une situation bizarre, mais les choses vont s’arranger, lance Cromartie. Le baseball est très créatif pour régler les choses. Avec l’aide du MLB et notre groupe très fort, dont je suis très fier, tout va se régler. Et ce sera bon pour le baseball. »

« Bien sûr, nous voudrions que Montréal ait 81 matchs par année. Mais pour l’instant, 40 matchs, c’est correct », ajoute-t-il.

Pleine confiance

L’ex-joueur dit avoir pleinement confiance en Stephen Bronfman et son entourage. D’ailleurs, il n’aurait pas voulu que ce projet soit géré par quelqu’un d’autre.

« Quand j’ai tenté de mettre ce groupe sur pied, je voulais être certain d’avoir les bonnes personnes en place. La première personne que je voulais dans ce groupe, c’était Stephen Bronfman », raconte « Cro ».

Mais Cromartie n’a pas contacté l’homme d’affaires dès 2012.

Il voulait d’abord tâter le pouls de la population, du milieu. Attendre, aussi, que la poussière retombe.

Car le départ des Expos – et de leurs dernières administrations – avait laissé des cicatrices qu’il fallait d’abord guérir.

Et voilà que neuf ans plus tard, une annonce – possiblement en novembre – pourrait avoir lieu quant au mariage des Expos et des Rays, qui joueraient tantôt à Tampa, tantôt dans la métropole.

Toujours un passionné

Aujourd’hui âgé de 67 ans, Warren Cromartie en est à ses derniers mois au Japon, où il a joué pendant plusieurs années, et où il occupait jusqu’à récemment un rôle de consultant auprès des Giants de Yomiuri, son ancienne équipe.

Cromartie se tient occupé avec sa chaîne YouTube et sa boutique de produits dérivés.

Il prendra bientôt sa retraite des terrains de baseball, mais pas du baseball en soi. Et surtout pas du baseball à Montréal.

« J’ai toujours la passion, je suis le plus passionné. Je veux le faire et je pense que ça doit être fait, affirme-t-il. Je ne veux pas être un héros, mais Montréal [et] le Canada ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. »

Sans prendre trop de crédit pour le travail qu’il a accompli au fil des ans, Cromartie se réjouit que le fil d’arrivée se rapproche peu à peu.

« J’ai commencé ceci en 2012. J’étais seul. J’avais cet ambitieux projet, et les gens pensaient que j’étais fou, rappelle-t-il en riant. Un jour, j’écrirai un livre à ce sujet ! »