Élections municipales 2021: le bulletin de nos experts

Chaque dimanche, nos trois experts en communication et politique analysent la semaine électorale à Québec, à travers tous ses rebondissements et les engagements des candidats et candidates. Bonne lecture !

Natacha Joncas Boudreau

Natacha Joncas Boudreau a œuvré pendant 10 ans en politique provinciale où elle a occupé diverses fonctions, notamment celle d’attachée de presse et de directrice de cabinet. Elle travaille aujourd’hui chez TACT, où elle accompagne plusieurs organisations en relations publiques et gouvernementales.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Marie-Josée Savard part avec force en dévoilant 120 engagements. Cependant, ses attaques en début de semaine témoignaient d’une certaine inquiétude. Elle devra trouver un ton qui lui est propre pour faire campagne. Jean-François Gosselin a été bien présent. Il doit maintenant démontrer que son idée de métro léger tient la route et qu’il n’est pas l’homme d’un seul projet. Le défi de notoriété de Bruno Marchand demeure. Il s’est toutefois imposé avantageusement en cette première semaine. Jean Rousseau et Jackie Smith ont été plus effacés dans les échanges et devront donner un élan à leur campagne dans les prochains jours.

Le bon coup de la semaine

Première équipe complète, premier engagement, installation rapide de pancartes, Bruno Marchand a fait la démonstration qu’il est organisé et entouré, positionnant ainsi sa crédibilité pour la suite.

Le mauvais coup de la semaine

La déclaration de Jean-François Gosselin concernant « l’engagement » du gouvernement envers son projet de métro léger. Prendre position pour un tiers est rarement une bonne idée.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 6 / 10

Bruno Marchand, Québec forte et fière : 8,5 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 7 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10

Karine Gagnon

Karine Gagnon est journaliste depuis 1995, directrice adjointe à l’information au Journal de Québec et chroniqueuse aux affaires municipales depuis 2013. Elle commente l’actualité municipale de la région sur diverses plateformes, dont à TVA Québec. Elle est étudiante à la maîtrise en science politique à l’Université Laval.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Jean-François Gosselin peine à se dépatouiller avec les tenants et aboutissants de son métro léger. Il a d’abord affirmé que le gouvernement financerait, et admis qu’il devra renégocier. Marie-Josée Savard paraît en contrôle et utilise bien son expérience dans l’équipe du maire sortant pour démontrer qu’elle incarne la continuité et la stabilité. Son expression « taxe Marchand » risque de coller à la peau de son adversaire. Cette bourde de Bruno Marchand fait mal, la veille d’un premier rassemblement de 250 militants où l’ex-ministre Jacques Dupuis l’a appuyé. Jean Rousseau, qui n’a complété son équipe de candidats que cette semaine, et Jackie Smith ont été plus effacés.

Le bon coup de la semaine

En organisant son premier rassemblement militant, alors que la campagne municipale prend enfin tout le plancher après les élections fédérales, Québec forte et fière a offert une belle démonstration d’unité.

Le mauvais coup de la semaine

Bruno Marchand a trébuché en affirmant qu’il se montrait ouvert à une taxe spéciale pour les propriétaires le long du tracé du tramway. Il s’est rétracté le lendemain, mais ses adversaires n’ont pas manqué de sauter là-dessus.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 6,5 / 10

Bruno Marchand, Québec forte et fière : 6,5 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10

Alexandre Boucher

Ayant longtemps œuvré dans les coulisses du pouvoir, Alexandre Boucher agit comme vice-président Affaires publiques au cabinet de relations publiques NATIONAL où sa pratique est axée autour de la gestion de crise, d’enjeux et d’image, les relations gouvernementales et la formation de porte-parole.

Que pensez-vous de la performance des candidats (es) à la mairie

Sur papier, Marie-Josée Savard et Bruno Marchand ont réuni les équipes de candidats les plus solides. Mme Savard a joué de prudence avec des engagements de proximité dans les quartiers. En s’affichant en faveur du tramway, mais en proposant 10 idées pour l’améliorer, M. Marchand a trouvé un positionnement politiquement intéressant. Cependant, sa bourde sur la plus-value foncière a complètement occulté son annonce. Jean-François Gosselin doit démontrer que Québec 21 n’est pas le parti d’une seule idée. Jusqu’à maintenant, il n’y est pas arrivé. Pour une élection déclenchée à date fixe, il est inconcevable que Jean Rousseau et Jackie Smith se présentent sur la ligne de départ avec une équipe encore incomplète.

Le bon coup de la semaine

Parti nouvellement créé, Québec Forte et Fière a présenté une équipe complète de candidats et remporté la bataille de l’affichage. Au jour 1 de la campagne, la ville était placardée de ses nombreuses (mais minuscules !) pancartes.

Le mauvais coup de la semaine

Bruno Marchand qui ouvre la porte, puis la referme aussitôt à une taxe sur la plus-value foncière aux abords du tramway. M. Marchand devra apprendre qu’en politique, on ne réfléchit pas à voix haute.

Jean-François Gosselin, Québec 21 : 7 / 10

Bruno Marchand, Québec forte et fière : 7,5 / 10

Jean Rousseau, Démocratie Québec : 6 / 10

Marie-Josée Savard, Équipe Marie-Josée Savard : 8 / 10

Jackie Smith, Transition Québec : 6 / 10