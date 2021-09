Les tartinades de noisettes au banc d'essai

La tartinade choco-noisettes est un classique qui fait le bonheur des enfants ! Si la marque Nutella avait presque le monopole du marché jadis, le rayon qui lui est destiné compte maintenant plusieurs joueurs, dont quelques entreprises locales. Certains se démarquent-ils ? Notre banc d’essai !

Notre analyse

27 tartinades de noisettes ont fait l’objet de ce banc d’essai. La portion de référence utilisée est de 20 g (soit environ 1 cuillère à table-15 ml).

Par portion, les tartinades fournissent :

Entre 100 et 120 calories

Entre 0 et 3 g de protéines

Entre 5 et 8 g de lipides

Entre 0 et 3 g de gras saturés

Entre 5 et 13 g de sucres

Les meilleurs choix

Photos courtoisie

Les tartinades noisettes et chocolat Allo Simonne l’emportent haut la main, et ce, tant pour celle à base de chocolat au lait que celle au chocolat noir. Ce sont les seules tartinades dont les noisettes (et non le sucre) figurent en tête de liste des ingrédients. En prime, cette gamme ne contient pas d’huile de palme et est fabriquée au Québec. Chaque portion apporte 8 g de sucres, ce qui est fort raisonnable, en plus de fournir 3 g de protéines.

La tartinade noisettes et chocolat 45 % moins de sucres de Kraft affiche la plus faible teneur en sucres du banc d’essai, soit 5 g. Par contre, elle contient du maltitol, un sucre-alcool utilisé comme édulcorant, ce qui explique cette faible teneur. Elle ne contient pas d’huile de palme, mais sa liste d’ingrédients révèle la présence de deux additifs, soit de l’acide citrique et de l’arôme artificiel. Pour l’ensemble de ces raisons, elle n’accote pas notre premier choix ! Les versions ordinaires de Kraft s’en sortent mieux que la moyenne, notamment celle au cacao croquant, qui apporte 10 g de sucres et 1 g de gras saturés.

La tartinade au chocolat et noisettes Lindt est aussi moins sucrée que la moyenne (soit 9 g de sucres) et contient peu de gras saturés (1 g) vu l’absence d’huile de palme. Elle contient un mélange d’huile de tournesol et de carthame et affiche une belle liste d’ingrédients.

Les moins bons choix

Photos courtoisie

La tartinade noisettes et chocolat Sélection est, avec 3 g par portion, la plus riche en gras saturés du banc d’essai. Elle contient de l’huile de palme et est aussi plutôt sucrée, avec 12 g de sucres par portion. La tartinade de la même marque à la vanille contient légèrement moins de gras saturés (2 g), mais c’est la plus sucrée du banc d’essai (13 g). Elle compte aussi parmi nos moins bons choix.

Avec 12 g de sucres et 2 g de gras saturés ainsi que la présence d’huile de palme, la marque Nutella se place aussi dans nos moins bons choix. Son profil nutritionnel est proche de la marque Major Gourmet, qui obtient la même note. Laura Secord affiche un profil similaire avec la même quantité de sucres et de gras saturés. Dommage, car, outre l’huile de palme, sa liste d’ingrédients est belle.

Et la tartinade de Stefano ?

Photo courtoisie

Avec une belle liste d’ingrédients et l’absence d’huile de palme, cette tartinade développée par Stefano et son équipe s’en tire plutôt bien. Si elle est trop sucrée (11 g par portion), on apprécie sa liste d’ingrédients et sa teneur en gras saturés (1 g). Bien qu’elles soient aussi trop sucrées (11 g), les tartinades aux noisettes Atlantis se distinguent par la présence d’huile d’olive comme seul corps gras. Intéressant !

Une bonne source de protéines ?

Considérant la présence de noisettes, on s’attend à ce que les tartinades soient une source de protéines intéressante. Or ce n’est pas le cas, car les noisettes ne figurent pas en tête de liste des ingrédients (sauf pour Allo Simonne).

En moyenne, la portion de 20 g apporte 1 g de protéines, ce qui n’est pas suffisant pour optimiser ses protéines au petit déjeuner. En guise de comparaison, une portion équivalente de beurre d’arachides apporte 4 g de protéines, un meilleur profil de gras et pas de sucre ajouté (dans la plupart des cas).

Pour d’autres conseils en nutrition, visitez mon site : www.isabellehuot.com