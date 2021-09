Pénurie de main-d’œuvre: les déneigeurs se feront rares cette année

L’automne vient à peine de commencer, et il faut déjà penser à l’hiver, car les déneigeurs peinent à retrouver de la main-d’œuvre.

Plusieurs déneigeurs doivent limiter le nombre de contrats qu’ils signent cette année, et ont déjà de la difficulté à répondre à leurs obligations, en raison d’un manque de main-d’œuvre.

«Si la tendance se maintient, il va falloir contingenter nos nouveaux clients. Donc si j’ai un conseil à donner: réservez de bonne heure, si vous avez reçu votre renouvellement, réservez, car on ne sait pas quel genre d’hiver on va avoir», explique Simon Jourdain, copropriétaire du Groupe ESSA.

Compliqué de recruter

Le déneigement est un travail exigeant, et les employeurs craignent de lutter pour trouver des nouvelles recrues pour le soir, la nuit ou la fin de semaine cette année.

«Pour cet hiver on va devoir exécuter les contrats qu’on avait par le passé, mais on ne prévoit pas d’en faire plus», a précisé Marc Richard, président de Entreprises MRA Paysagistes. «Cette année et les prochaines années, pour avoir de la main-d’œuvre compétente il va falloir faire beaucoup de formation, et être à l’affut pour pouvoir servir nos clients», a-t-il conclu.

