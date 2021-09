Solution pour faire bouger nos grands qui collent à la maison

J’ai lu les propos de celle qui signait « Une mère qui trouve qu’elle en a fait assez ». Elle déplorait que son garçon de 28 ans, qui n’a toujours pas terminé son cégep et qui ne réussit pas à trouver un emploi qu’il garde plus de quelques semaines avant d’abandonner faute d’intérêt, collait toujours à la maison sans manifester l’envie de prendre son envol d’adulte.

Vous lui avez fait d’excellentes suggestions auxquelles je souhaiterais en ajouter d’autres de mon cru, dont une qui fut testée et certifiée. « Madame, ton grand se cherche. Il ne veut pas aller travailler pour des peanuts à ce qu’il dit. Il ne veut pas plus retourner à l’école pour finir son cégep après son deuxième essai avorté. Il se cherche donc, mais en restant dans votre maison, à vous ses parents, sans rien faire. Parfait !

Il faut donc que vous lui fassiez comprendre que dans la vie on a deux choix « soit on s’organise, soit on se fait organiser ». Alors comme il persiste à demeurer chez ses parents, il va devoir faire sa part dans les travaux domestiques pendant que vous ses parents serez au travail. Il va se lever tôt le matin, faire le ménage, les courses et la cuisine. Voilà c’est tout ! Et si elle tient bon, madame va constater bien vite que son fils va la trouver sa voie.

Convaincue

Comme je le lui disais, tant qu’eux les parents n’auront pas décidé d’imposer leur loi dans leur maison, leur garçon continuera à profiter de leur hospitalité sans prendre ses responsabilités. C’est un excellent service à lui rendre que de le rendre responsable de sa vie.