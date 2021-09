Tomas Hertl pourrait accepter moins d’argent pour rester à San Jose

Tomas Hertl a évoqué l’idée d’accepter un contrat moins généreux pour demeurer avec les Sharks de San Jose à long terme.

Le Tchèque de 27 ans disputera à compter de cet automne la quatrième et dernière saison prévue à son contrat de quatre ans et 22,5 millions $. Il pourrait donc profiter de l’autonomie complète s’il ne s’entend pas avec les Sharks d’ici le 1er juillet.

Or, l’argent ne semble pas être le nerf de la guerre à ses yeux. Il a notamment évoqué les récentes décisions de son ancien coéquipier Joe Thornton qui, en fin de carrière, a accepté des pactes successifs d’un an au salaire minimum avec les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride afin de rejoindre des équipes en bonne position pour viser la coupe Stanley.

«[Thornton] était l'un des gars, il pourrait prendre beaucoup plus d'argent, mais il en prend moins parce qu'il veut [jouer pour] une très bonne équipe, a dit Hertl selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).»

«J'aime cette idée. Vous pouvez aller ailleurs, accepter [les termes] maximaux, peut-être même trop, mais vous perdez pour les huit prochaines années. Je ne veux pas être dans cette position.»

Les affaires

Ces propos plairont certainement au directeur général Doug Wilson, qui souhaite conserver les services de l’attaquant. Il a récemment indiqué qu’il avait eu quelques discussions avec son agent.

«En fin de compte pour [Wilson], ce sont les affaires, a reconnu Hertl. Il doit prendre la meilleure décision pour son équipe. Nous verrons dans quelques semaines et lorsque nous lui parlerons au cours de l'année.»

«Pour l’instant, je ne pense pas vraiment à ça et je n’appelle pas mon agent [en lui demandant]: "je veux savoir dans un mois ou à peu près". Je veux juste jouer au hockey et aider l'équipe, et [les négociations], nous allons voir plus tard.»

S’il considère cette possibilité d’accepter moins d’argent, Hertl pourrait toutefois être freiné par les récentes saisons des Sharks, qui ont été exclus des séries éliminatoires lors des deux dernières années.

«Je ne veux pas dire maintenant que j’accepterai moins pour donner un coup de main à l’équipe, mais je pense que je suis un peu en faveur de cette idée», a-t-il nuancé.

Hertl sera certainement l’une des têtes d’affiche du marché des joueurs autonomes s’il devient disponible l’été prochain puisqu’il a cumulé 43 points en 50 parties en 2021, pour des totaux de 151 buts et 323 points en 503 matchs en carrière.