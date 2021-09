Un gain important des Blue Jays

En plein cœur de la lutte pour l’une des deux places de meilleurs deuxièmes dans l’Américaine, les Blue Jays de Toronto ont défait les Twins du Minnesota 5 à 2, dimanche après-midi, au Target Field.

La troupe du gérant Charlie Montoyo est présentement à un match des deux formations qui détiennent les précieuses places donnant accès aux éliminatoires, soit les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Ces deux équipes ont une fiche identique de 88-67 et s’affronteront en soirée. Pour leur part, les Jays ont dorénavant un dossier de 87-69.

Dans son affrontement contre les Twins, l’unique club canadien du baseball majeur a pris les devants grâce à Danny Jansen en troisième manche. Le receveur a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers.

Jamais en retard au pointage par la suite, les Blue Jays ont également profité de frappe de George Springer et Teoscar Hernandez pour gonfler leur coussin. Le premier a réussi un circuit en solo, tandis que le second a cogné un double qui a poussé Bo Bichette au marbre.

Au cœur de la lutte pour le plus grand nombre de circuits dans les ligues majeures, Vladimir Guerrero fils n’a pas été en mesure d’acheter un coup sûr en quatre apparitions à la plaque.

Sur la butte, Alek Manoah (8-2) a de nouveau connu une bonne sortie. L’artilleur de première année a permis deux points sur six frappes en lieux sûrs. Il a également donné deux passes gratuites et engrangé huit retraits sur des prises.

En poste pour le coup de canon de Jansen, le partant Griffin Jax (3-5) a encaissé le revers. Le sauvetage a été l’affaire de Jordan Romano.

Les Blue Jays ont maintenant rendez-vous avec les Bombardiers du Bronx pour une série de trois rencontres. Le premier match de celle-ci se déroulera mardi soir, au Rogers Centre. Ces trois affrontements auront assurément un impact sur la possible participation du club de la Ville Reine aux éliminatoires.