Un party dans un garage dégénère à Montréal-Nord

Une fête ayant pris des proportions démesurées a entraîné un important déploiement policier dans la nuit de samedi à dimanche, à Montréal-Nord.

Des dizaines de jeunes, voire une centaine, ont fait le party dans un garage situé près de l’intersection du boulevard Henri-Bourassa Est et de l’avenue Éthier.

Les fêtards s’étaient rassemblés pour célébrer l’anniversaire d’une jeune femme, mais le vacarme a nécessité l’intervention du Service de police de la Ville de Montréal vers 2h30.

Or, la situation a rapidement dégénéré; les policiers se sont retrouvés encerclés et ont dû appeler des renforts. Les autorités ont distribué plusieurs contraventions et TVA Nouvelles a appris qu’au moins un policier a été blessé.

Plusieurs heures plus tard, dimanche matin, les traces du party étaient toujours visibles alors que plusieurs personnes s’affairaient à nettoyer les lieux.

