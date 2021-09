Une Longueuilloise de 22 ans manque à l’appel

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’une jeune adulte de 22 ans vue pour la dernière fois samedi matin.

Cassandra Veilleux a été aperçue pour la dernière fois hier, vers 8 h du matin, à son domicile de Longueuil. Le SPAL pense qu’elle pourrait se trouver à Montréal et a raison de craindre pour sa santé et sécurité.

La jeune femme a la peau blanche, les cheveux bruns et les yeux pers. Elle mesure 1,70 m (5 pi et 7 po) et pèse environ 115 livres.

PHOTO COURTOISIE SPAL

Au moment de sa disparition, elle portait un chandail gris pâle et un jean noir.

Elle s’exprime en français.

Le SPAL demande l’aide du public afin de retrouver la jeune femme. Toute personne apercevant Mme Héroux est priée de contacter le 9-1-1.