Xi Jinping qualifie les relations avec Taïwan de «maussades»

TAIPEI | Le président chinois Xi Jinping a qualifié dimanche de «maussades» les relations entre Pékin et Taipei, et pressé le principal parti d’opposition de Taïwan d’aider la Chine à obtenir «l’unification du pays».

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a juré d’en reprendre le contrôle, par la force si nécessaire.

Xi Jinping est le leader chinois le plus belliqueux sur ce sujet depuis Mao Tsé-toung, estimant la reprise de ce territoire « inévitable ».

Dans une lettre félicitant Eric Chu pour son élection à la tête du Kuomintang (KMT), parti favorable à un rapprochement avec Pékin, Xi Jinping indique que le Parti communiste chinois et le KMT ont «par le passé insisté sur le "Consensus de 1992" et l’opposition à l’"indépendance de Taïwan" [...] pour promouvoir des relations plus pacifiques des deux côtés du détroit» qui sépare les deux pays.

«Actuellement, la situation dans le détroit de Taïwan est complexe et maussade», poursuit-il, dans cette lettre publiée par le KMT, pressant les deux partis de travailler à la paix et à «l’unification du pays».

Les relations entre la Chine et Taïwan se sont nettement réchauffées sous la présidence de Ma Ying-jeou, membre du KMT, entre 2008 et 2016, le parti taïwanais ayant accepté un accord dit «Consensus de 1992», qui affirme que les deux territoires appartiennent à une seule Chine, sans spécifier qui de Pékin ou Taipei en est le représentant légitime.

Depuis l’élection en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen, qui considère Taïwan comme une nation souveraine, Pékin a en revanche intensifié la pression économique, militaire et diplomatique sur l’île.

Dans sa réponse à la lettre de Xi Jinping, Eric Chu estime que le PCC et le KMT devraient «chercher une base commune et respecter leurs différences» pour promouvoir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan.