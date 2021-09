Beauport négligé par l'administration Labeaume, selon Gosselin

L'arrondissement Beauport, fief de Québec 21, a été négligé sous l'administration de Régis Labeaume, au cours des quatre dernières années.

C'est l'opinion de Jean-François Gosselin, chef de l'opposition et conseiller élu à Beauport avec son collègue Stevens Mélançon. Lors d'un point de presse lundi, il a affirmé que ses candidats et lui ont l'intention de rattraper le temps perdu.

MM. Gosselin et Mélançon ont identifié la revitalisation de l'avenue Royale et celle du boulevard Sainte-Anne, qui ont fait du surplace ces dernières années, selon eux. Même s'ils étaient élus dans cet arrondissement depuis quatre ans, les deux conseillers jettent le blâme sur l'administration Labeaume.

Le boulevard Sainte-Anne. «C'était au PTI [programme triennal d'immobilisation] en 2011. C'est l'administration qui était en place qui reporte les projets», a commenté le candidat dans Chute-Montmorency-Seigneurial et conseiller sortant Stevens Mélançon.

Du même souffle, Jean-François Gosselin convient que plusieurs chantiers ont été réalisés, mais déplore que l'administration Labeaume ait pris le crédit pour des idées défendues par son parti.

«On a déposé une liste de projets à Beauport pour que, finalement, l'administration Labeaume reprenne nos projets et vienne les annoncer sans nous inviter. [...] On est contents des projets qu'on a réussi à faire avancer et des idées qui ont été reprises par l'administration en place.»

Les candidates Marie Moreau et Manouchka Blanchet ont avancé une liste d'engagements, soit la construction d'un centre multisport, la sauvegarde du golf de Beauport, la réfection du parc Jean-Guyon et la rénovation du parvis de l'église de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

