«C’est carrément du lavage de cerveau», témoigne une ex-complotiste

Chantal Plante a passé 17 ans à croire aux théories du complot avant d’aller chercher de l’aide auprès de spécialiste de la santé pour s’en sortir.

C’est sa fille qui lui a donné un ultimatum pour aller consulter, ce qui l’a aidé à s’en sortir.

«C’est l’amour de mes enfants qui m’a aidé à sortir de là parce que j’étais en train de perdre ma vie», explique Chantal Plante.

De passage à l’émission de Denis Lévesque lundi, elle témoigne sur son expérience pour tenter d’aider les gens à mieux comprendre ce phénomène très présent durant cette pandémie.

Tout à commencer lors des attentats du 11 septembre 2001. Elle a commencé à faire des recherches sur l’ordinateur pour tenter d’obtenir des réponses à ce geste abominable.

«Au départ, j’avais déjà un syndrome post-dramatique de violence conjugale que j’ai vécu il y a quelques années. À ce moment-là, j’étais plus faible psychologiquement et quand la tragédie est arrivée et bien ça m’avait marqué. Surtout quand les gens se lançaient en bas des tours. Moi c’est venu énormément me chercher et je me posais des questions comme pourquoi s’est arrivé?», explique Chantal Plante.

YouTube a joué un grand rôle dans sa vie parce qu’elle voyait pour la première fois de faux reportages qui venaient conforter des informations qu’elle avait déjà entendu parler.

«Dans des informations comme celle-là, il y a toujours une petite portion de vérité pour t’accrocher, mais c’est embelli à la sauce complotiste», souligne l’ancienne complotiste.

Tranquillement, elle s’éloignait de son entourage.

«Malheureusement c’est un lavage de cerveau complet, on pourrait comparer cela à une secte religieuse. Là-dedans les dirigeants veulent appauvrir intellectuellement les gens et ça, peu importe ton origine et ton éducation. J’ai vu des gens qui ont des maitrises, des doctorats qui se sont fait prendre», explique l’ex-complotiste.

Elle a réussi à s’en sortir seulement quelques jours avant le début de la pandémie. Depuis les derniers mois, elle dénonce la mauvaise information qui circule sur les pages des complotistes pour tenter d’en aider le plus possible parce qu’elle sait que ce n’est pas une épreuve facile.

«Quand tu reviens de là, moi ça m’a pris l’aide de psychologue l’aide de professionnels extérieur pour pouvoir me déprogrammer parce que c’est carrément un lavage de cerveau», raconte Chantal Plante.

Écoutez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.