Cole Perfetti tout près de la LNH

Ayant fait sensation depuis le début du camp d’entraînement des Jets de Winnipeg avec ses feintes en fusillade, Cole Perfetti impressionne beaucoup l’entraîneur-chef Paul Maurice jusqu’ici.

Dans une séance de tirs de barrage sans enjeu puisque les Sénateurs d’Ottawa l’avaient emporté 3 à 2 en prolongation, Perfetti a déculotté le gardien Filip Gustavsson, dimanche. Il avait réussi la même manœuvre aux dépens de nul autre que Connor Hellebuyck lors du jour 1 du camp.

Maurice a ainsi été très élogieux à l’endroit de la 10e sélection au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020, vantant particulièrement son intelligence.

«Vous savez quoi, c'est un joueur très intelligent, a commenté Maurice, dimanche, selon le réseau Sportsnet. Il a une feinte mortelle en fusillade, et [pour le reste], ce n’est qu’une question de temps et d’entraînement. Il doit aller sur la glace et se faire une idée de la vitesse du jeu.»

Ainsi, aux yeux de l’expérimenté entraîneur, Perfetti, malgré ses 19 ans, n’est pas très loin d’une place dans la formation des Jets. Il y a même quelques séquences, dans la défaite de dimanche, où il a montré l’aplomb d’un vétéran.

«Il y a deux ou trois moments au cours desquels son positionnement sans la rondelle dans la zone offensive était parfait, a analysé Maurice. C’était exactement [ce qu’il devait faire]. Donc je sais que c'est un gars très, très intelligent. Puis il a de bonnes mains. Et il a une très bonne vision.»

La clé

Perfetti n’est certainement pas le premier joueur doté d’habiletés exceptionnelles à tenter sa chance dans la LNH, loin de là. Pourtant, plusieurs échouent puisqu’ils mettent tous leurs jetons sur ce talent et deviennent ainsi des joueurs unidimensionnels.

Maurice semble toutefois bien confiant que Perfetti ne tombera pas dans cette catégorie.

«Il ne cherche pas des façons de s’échapper et de montrer quel genre de mains il a, a expliqué l'entraîneur. Il fait toutes les bonnes choses. Ça indique qu’à un moment donné, vous pourrez l’envoyer sur la glace même s’il ne marque pas. C’est la clé pour les gars talentueux. Que fais-tu sans la rondelle?»

Perfetti a disputé la dernière campagne avec le Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine, en raison de l’annulation de la saison de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL). Il a totalisé neuf buts et 26 points en 32 parties.