Entérocolite nécrosante: enfin une vie normale pour Jérémy

Un garçon de 7 ans a l’impression d’être « enfin normal » depuis qu’il a reçu un traitement utilisé pour la première fois sur un enfant au Québec puisqu’il peut enfin s’alimenter et s’hydrater comme tout le monde.

« Depuis le mois de juillet, il se sent comme tous les autres enfants. Il nous répète “maintenant je peux faire tout ce que je veux”. Son rêve c’était de se baigner sans combinaison et c’est devenu réalité », raconte Cynthia Martin, la maman de Jérémy Lefebvre qui avait attrapé une entérocolite nécrosante cinq jours après sa naissance prématurée.

Cette maladie, causée par une bactérie, affecte le tissu des intestins et l’amène à se détériorer. C’est pendant qu’il était nourri par gavage qu’il a contracté la maladie.

À cause de cela, Jérémy a dû se faire retirer rapidement de longs bouts d’intestin au cours de deux opérations lors de ses premiers mois de vie.

« On est resté environ cinq mois à l’hôpital », se souvient Mme Martin.

Même si Jérémy a toujours été capable de manger normalement, le fait qu’il ait un intestin plus petit empêchait son organisme d’absorber tous les nutriments dont il a besoin pour vivre et grandir.

C’est donc à l’aide d’une sonde gastrique et d’une nutrition parentérale totale (NPT) administrée par cathéter que l’enfant recevait les éléments nutritifs essentiels qui lui manquaient.

En grandissant, l’intestin de Jérémy s’est aussi développé, ce qui a permis que le garçon se fasse retirer la sonde gastrique.

Mais il a toutefois dû garder, jusqu’au mois de juillet dernier, le cathéter qu’il avait dans le bras et qui l’empêchait notamment de se baigner sans sa combinaison.

Innovant

Après près de 7 ans, tout a finalement pu changer grâce à un médicament. La docteure qui suit Jérémy depuis sa naissance, Dre Ana Sant’Anna, et son équipe de soins complexes de l’Hôpital de Montréal pour enfants ont eu l’idée de lui administrer le médicament Revestive, habituellement donné aux adultes ayant subi une ablation de l’intestin.

Grâce à une injection quotidienne, le petit garçon qui rêve de jouer au football n’a plus besoin de recevoir tous les nutriments dont il a besoin via le cathéter.

Jeremy serait le premier enfant au Québec à le recevoir et le deuxième au Canada, selon les recherches menées par Dre Sant’Anna.

Émotions

Pour Nadine Allard, infirmière clinicienne aux soins complexes, qui fait partie de l’équipe qui a suivi Jérémy depuis sa naissance, voir ce petit garçon vivre normalement est très émotif.

« Je pense qu’on a tous pleuré quand il a pu se débarrasser de son cathéter et faire des activités que tous les enfants font librement », raconte Mme Allard.

De son côté, Marie-José Tempe, nutritionniste de Jérémy depuis 7 ans, estime que de le voir courir et s’amuser est le plus beau des cadeaux.

« Après tous les efforts qu’il a faits, que sa famille a faits et qu’on a faits, c’est le fun qu’il y a une récompense », confie-t-elle.

Après avoir passé près de 7 ans à s’occuper jour et nuit de son fils, Cynthia Martin, a pour sa part retrouver de bonnes nuits de sommeil depuis qu’elle n’est plus obligée de vérifier constamment que le cathéter de son fils est toujours bien en place et qu’il est correctement nourri.

