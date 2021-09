Il a fait d’une adolescente son «esclave sexuelle» pendant quatre ans

Un jeune homme qui a traité sa «copine» d’âge mineur comme un véritable objet, faisant d’elle «une esclave sexuelle» sur une très longue période, a été condamné à purger une peine de sept ans de détention.

Cédrick Létourneau, 27 ans, a connu sa victime alors qu’il était enfant. Lorsque la jeune fille a eu 14 ans, et Létourneau 22, il a repris contact avec elle via les réseaux sociaux.

«Au départ, si l’adolescente était heureuse qu’il lui donne de l’attention, rapidement, les choses ont dégénéré», a mentionné le poursuivant Me Louis-Philippe Desjardins au juge Sébastien Proulx.

Fellations forcées, prises de photos dans des positions sexuellement explicites, obligation de «faire» des clients, violence et initiation à la drogue — comme la cocaïne ou les métamphétamines — sont venues teinter la relation toxique dans laquelle la jeune fille a été piégée.

Distribution d’images

Les contacts sexuels se sont multipliés et certaines relations ont été filmées pour être envoyées à d’autres individus ou placées sur des sites d’échangisme.

«À titre d’exemple, un jour, madame s’est réveillée parce que l’accusé a éjaculé sur son visage. À ce moment, il se filmait en train de le faire», a expliqué Me Desjardins.

Dans la salle, la victime pleurait à chaudes larmes et semblait elle-même dépassée en écoutant le récit d’horreur qui lui a été imposé et qui s’est étiré sur une période de quatre ans.

«Les facteurs aggravants sont nombreux et les conséquences vécues par la victime, multiples», a ajouté Me Desjardins, précisant que la victime avait fait une dépression, avait eu des problèmes de consommation, connu des troubles alimentaires et vécu «beaucoup d’anxiété».

Regrets

Avant que le président du tribunal n’acquiesce à la suggestion faite de façon commune par le poursuivant et l’avocat de la défense, Me Marc Delisle, il a demandé à l’accusé s’il avait quelque chose à dire. Létourneau a alors laissé tomber qu’il «regrettait», mais qu’il «n’avait rien d’autre à ajouter».

«Les gestes posés sont horribles, inacceptables et ils ne peuvent pas être tolérés par la société», a souligné le magistrat avant de condamner l’accusé.

En plus de la sentence, Létourneau devra s’enregistrer auprès du registre des délinquants sexuels à perpétuité et il ne pourra pas, au sortir de sa détention, s’approcher à moins de deux kilomètres de la résidence de sa victime ou de son lieu de travail, et ce, pendant 20 ans.