Groupe Capitales Médias: les retraités incapables de payer les avocats et les experts

Les retraités du Groupe Capitales Médias allèguent qu’ils n’ont pas la capacité de payer les honoraires de leur avocate et des experts appelés à se prononcer dans le dossier qui les oppose aux syndicats devant le Tribunal administratif du travail (TAT).

Ils ont déposé lundi une demande commune pour provision pour frais, afin que ceux-ci soient assumés par les syndicats.

« Je n’ai pas un gros revenu. En plus, en ayant été coupée dans mon régime de retraite, j’ai encore un moins gros montant. C’est sûr que je suis incapable de payer des honoraires, ça, c’est sûr et certain », a déclaré Ginette Lecours, retraitée et ex-employée de bureau au journal Le Progrès.

Des exemples

Mme Lecours est l’un des cinq cas types qui sont présentés devant la juge Line Lanseigne. La décision, qui sera rendue aux termes des audiences amorcées au début de septembre, s’appliquera néanmoins à l’ensemble des 252 retraités qui ont vu leur régime de retraite être amputé d’entre 25 % et 30 %, en plus de la perte de leurs assurances collectives.

« On se doute bien que les coûts vont être exorbitants. C’est tout un dossier. Ça risque d’être long et de coûter très cher », a poursuivi Solange Gilbert, une retraitée et ex-employée du journal Le Nouvelliste.

Long combat en vue

Pour l’instant, l’avocate des retraités, Me Estelle Tremblay de Saguenay, a pris sur ses épaules la défense de ses clients à titre pro bono.

Selon elle, les plaignantes – les cinq cas types sont des femmes – n’ont pas les moyens de payer des frais d’honoraires pour un pareil litige.

Elles demandent donc que les syndicats soient condamnés à payer l’ensemble des honoraires des avocats et de tous les autres experts pour défendre leur cause.

Tant Unifor que la CSN se sont opposés à la demande commune de provision pour frais. Pour Me Marjorie Langlois, avocate d’Unifor, « la situation est très particulière ».

« Nous, qui représentons des syndicats, on se retrouve dans la chaise de l’adversaire face à plus de 250 plaignants qui poursuivent leur syndicat en raison d’une situation qui découle de l’insolvabilité de leur employeur. Ce n’est pas de gaité de cœur qu’on est devant vous, mais on n’a pas le choix. On se fait poursuivre et on va se défendre », a dit Me Langlois.

La juge a pris la cause en délibéré. Les retraités reprochent à leur syndicat de les avoir laissés tomber pour soutenir les coopératives de journaux qui ont occasionné l’abolition des régimes de retraite.