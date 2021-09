Photo courtoisie

Le 10e défi sportif de la Fondation du CHU de Québec « Le Kilimandjaro à Québec » en soutien à la recherche en neurochirurgie au CHU de Québec-Université Laval, a connu son dénouement le 11 septembre dernier avec le dévoilement du résultat final des efforts de près de 400 participants qui avaient réalisé « leur Kili » en version numérique (pour une 2e année) au cours de l’été. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Léo Lachance, vice-président Services professionnels, GFT Canada ; Danielle Goulet, présidente-directrice générale adjointe, CHU de Québec-Université Laval ; Martin Beaulieu, porte-parole du défi ; Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU de Québec et Sylvine Carrondo Cottin, coordonnatrice scientifique, représentante de l’équipe de recherche en neurochirurgie et du comité organisateur.

Bonne et heureuse... fête

Photo courtoisie

Originaire de St-Antoine de Tilly, Jacqueline Lafleur Picard (photo) célèbre aujourd’hui son 89e anniversaire de naissance. Mariée le 8 juin 1957 et veuve depuis le 13 février 2018 (feu Lionel Picard), elle vit toujours dans leur maison du quartier Les Saules à Québec où elle cuisine encore et fait même sa compote de pommes. Couturière à la maison lors de toute sa vie active, Jacqueline adore encore tricoter. Se qualifiant elle-même de « vieille heureuse », elle s’occupe aussi en faisant du jardinage. Elle a deux enfants, André Picard (Johanne Bélanger) et Alain Picard (Carole Fauchon) ; autant de petits-enfants (Martin Picard et François Picard) et bientôt (en novembre) une arrière-petite-fille qui se prénommera Alicia (la fille de Martin). Toute la grande famille des Picard-Lafleur, ainsi que de nombreux amis, lui souhaite une « heureuse » journée d’anniversaire.

Passeport de rêve !

Photo courtoisie

Vous aimeriez offrir les meilleurs soins aux enfants malades du Québec tout en ayant la chance de remporter 87 000 $ en crédit-voyage. Voici le retour, pour une 3e année, du Passeport de rêve Air Canada au profit d’Opération Enfant Soleil. Le grand gagnant du tirage, le 24 février 2022, remportera 87 000 $ en crédit-voyage, comprenant 8 billets en classe affaires pour tout voyage au Canada ou pour toute destination dans le monde desservie par Air Canada, un million de milles Aéroplan et 10 000 $ en argent comptant, ou la possibilité d’opter pour 25 000 $ en argent s’il le préfère. Et ce n’est pas tout, car 42 prix secondaires gracieusement offerts par les partenaires de la cause feront également l’objet d’un tirage. Les billets, au coût de 10 $ chacun, sont disponibles dès maintenant chez Bikini Village, Canada Valise dépôt.ca, Flordéco, Meubles Léon, Stokes et au Tuango.ca. Il est également possible de s’en procurer au passeportdereve.ca. Sur la photo, Anick Dumontet, porte-parole du tirage Passeport de rêve Air Canada.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 27 septembre 1996. En Afghanistan, les talibans prennent Kaboul, où ils pendent l'ancien président communiste Mohammad Najibullah.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Rivard (photo) auteur-compositeur-interprète québécois (Beau Dommage), 70 ans...Élise Marcotte, nageuse synchronisée retraitée, née à L’Ancienne-Lorette, 33 ans...Avril Lavigne, chanteuse pop rock canadienne, 38 ans...Miroslav Frycer, avec les Nordiques de 1981 à 1982, 62 ans...Claude Duguay, qui compte 34 ans d’expérience comme animateur commercial (radio), 67 ans...Gabriel Loubier (photo), homme politique et gestionnaire québécois, fondateur de l’ITHQ, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 septembre 1996 : Claude Patry (photo) « Monsieur Country », 55 ans, ex-membre du groupe Les Mégatones... 2019 : Joe Wilson, 69 ans, ancien ambassadeur américain et écrivain... 2017 : Hugh Hefner, 91 ans, fondateur de Playboy... 2016 : Pierre Renaud, 77 ans, président fondateur de Renaud-Bray... 2015. John Guillermin, 89 ans, cinéaste britannique, réalisateur de la Tour infernale et King Kong en 1976... 2014 : Pierre-Luc Paquette, 46 ans, ex-directeur général du Parti Québécois (PQ)... 2014 : Sarah Danielle Madison, 40 ans, actrice américaine... 2013 : Jay Robinson, 83 ans, acteur américain (Caligula) ... 2010 : Maddalena Poliseno, 84 ans, veuve de feu Alfred Pellan, artiste peintre... 2009 : William Safire, 79 ans, journaliste, chroniqueur politique américain, prix Pulitzer (2006) ... 1998 : Fernand Robidoux, 78 ans, un des pionniers de la chanson québécoise... 1974 : Louis Even, 89 ans, philosophe et religieux, cofondateur des Bérets blanc.