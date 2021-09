Laurence Jalbert et Alexandre Poulin se confient «Entre 2 notes»

Et si on laissait la chance à deux artistes qui ont un ou des points communs de jaser jusqu'à plus soif? C'est ce qu'on a eu envie de faire avec la série vidéo Entre 2 notes, qui permet de belles et étonnantes conversations!

Après Mara Tremblay et Lydia Képinski, Paul Piché et Émile Bilodeau, Klô Pelgag et Daniel Bélanger et plusieurs autres, au tour de Laurence Jalbert et Alexandre Poulin de se prêter au jeu de la série Entre 2 notes!

Visionnez leur discussion ici!

Entre 2 notes est une série de longues rencontres vidéo entre artistes qui ont des atomes crochus. Style musical, amour de la poésie, fibre politique... Tout est possible! L’idée? Prendre le temps de jaser, tout simplement.

Laurence Jalbert, qui a touché tout le Québec en confiant récemment avoir été victime de violence conjugale, n'a pas hésité quand on lui a demandé à qui elle voulait parler dans le cadre d'Entre 2 notes: Alexandre Poulin. Honoré, et curieux, l'auteur-compositeur-interprète a tout de suite accepté l'invitation de la grande de la musique québécoise.

Ce qui lie ces deux artistes de générations différentes? L'amour de la musique, bien sûr, mais aussi de grands rêves pour l'avenir de la société. Et si la fin de la violence conjugale passait par une éducation plus axée sur les émotions?

À travers cette passionnante discussion, Laurence Jalbert et Alexandre Poulin jasent aussi du besoin viscéral de créer, ainsi que des nombreux changements qu'a connu l'industrie de la musique dans les dernières décennies. Et surtout, prouvent qu'un dialogue ouvert et bienveillant est plus que possible.

Besoin d'aide? Découvrez les ressources de SOS violence conjugale ici.

