Le président et chef de la direction de Transcontinental prend sa retraite

Après 13 ans à la tête de l’entreprise, le président et chef de la direction de Transcontinental, François Olivier, prendra sa retraite à partir du 9 décembre prochain.

M. Olivier sera alors remplacé par Peter Brues qui agissait jusqu’à présent à titre de membre du conseil d’administration de la compagnie d’impression et d’emballage souple et président du Comité d’audit.

Une période de transition d’un mois sera prévue au cours de laquelle M. Brues travaillera en collaboration avec le président qui partira à la retraite.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

«Après 28 années au sein de Transcontinental, je lègue avec confiance et fierté une entreprise solide, performante et responsable, qui bénéficie d’une excellente posture pour poursuivre son évolution et sa vision stratégique», a déclaré vendredi François Olivier par voie de communiqué.

Le président et chef de la direction sortant a joué un rôle clé dans le développement de la plateforme d’impression de l’entreprise et a notamment recentré l’offre de TC Média.

Son remplaçant a quant à lui déjà cumulé plusieurs expériences en gestion des opérations manufacturières à l’international et en fusions-acquisitions.

«Membre du conseil d’administration de Transcontinental depuis 2018, il est déjà pleinement engagé envers la vision de Transcontinental et possède une connaissance approfondie de tous nos secteurs d’activités», a souligné Isabelle Marcoux, présidente du conseil d’administration.