Paul LePage de retour au Maine

Il était Trump avant Trump. C’est ainsi que se décrit l’ancien gouverneur du Maine Paul LePage. Déménagé en Floride après avoir servi deux mandats consécutifs à la tête de cet État avec lequel les Québécois entretiennent des liens étroits depuis le 19e siècle, le butor est de retour.

Lors de son départ en 2019, LePage avait laissé entendre qu’il en avait fini avec la politique. Déçu par la performance de la démocrate Janet Mills, il revient à la charge. Même s’il a déjà été élu deux fois, la LePage n’enfreint aucune règle en briguant les suffrages. On limite les gouverneurs à deux mandats consécutifs, mais rien n’empêche un troisième ou quatrième mandat après un intermède.

Le site POLITICO mentionnait jeudi le retour marqué de ce gouverneur fort en gueule en soulignant qu’autant chez les démocrates que chez les républicains, plusieurs élus ne se réjouissent pas du retour de ce descendant de Franco-américains.

Trump avant Trump? Il a déjà affirmé en rigolant qu’il n’hésiterait pas à faire sauter les bureaux de journaux qui le critiquaient. C’est lui qui avait également lancé que les responsables du N.A.A.C.P. pourraient lui «baiser le cul» ou encore qu’un de ses adversaires au sénat du Maine n’hésitait jamais à enfiler ses électeurs par derrière sans vaseline.

Les exemples qui précèdent ne constituent en rien une liste exhaustive, mais c’est assez pour soutenir la comparaison avec le 45e président. La fin de son second fut d’ailleurs marquée par une controverse lorsqu’on lui a reproché un séjour de 22 000 dollars au Trump International Hotel de Washington D.C.. Ses conseillers et lui y séjournaient aux frais des contribuables du Maine.

Brutal, vulgaire et adepte de Twitter, LePage a su exploiter son histoire personnelle pour séduire les électeurs en 2010 et 2014.

Deuxième d’une famille très modeste de 18 enfants, victime d’un père alcoolique et violent, il s’est hissé vers l’université et le monde des affaires grâce à une farouche détermination. Éduqué en français à la maison, il a longtemps souffert de ne pas être parfaitement bilingue.

Lorsqu’il quitte la vie politique à la fin de son second mandat, LePage ne jouit plus que d’un faible taux d’appui, plafonnant sous la barre des 40%. L’actuelle gouverneure obtient généralement de bons résultats et le climat politique au congrès de l’État est bien meilleur qu’à l’époque de LePage.

On dénote d’ailleurs de plus en plus d’initiatives qui sont appuyées par les législateurs des deux grands partis, une tendance qui va à l’encontre de ce qu’on observe à Washington.

Si LePage a terminé son règne sur une mauvaise note et que l’ambiance est plus agréable, pourquoi démocrates et républicains craignent-ils le retour de l’ancien gouverneur? Parce qu’ils souhaitent préserver le climat actuel pour se concentrer sur la lutte contre pandémie et le défi économique qui y est associé.

LePage c’est tout sauf la normalité et c’est surtout, la distraction et la division. Les républicains du Maine pansent toujours les plaies liées à son premier passage à la tête de l’État.

Si les démocrates le détestent, que les appuis de la gouverneure actuelle sont solides et que des républicains préfèrent le tenir à distance, comment expliquer le retour de LePage?

Tout comme c’est le cas pour Donald Trump, l’ancien gouverneur peut compter sur une base vigoureuse, indéfectible et très impliquée. Une fois le train lancé, les autres républicains auraient peu d’options à part rejoindre LePage au moment du vote. Tout comme c’est toujours le cas pour le 45e président.

Au moment d’écrire ces lignes, on accorde peu de chances à LePage d’être élu, mais il est habitué au statut de négligé. Plus connu qu’en 2010 et fort de la mobilisation de ses partisans le jour du vote, le gouverneur constitue une menace à prendre au sérieux. Il ne retiendra aucun coup et ne reculera devant aucune controverse pour regagner le pouvoir.

Si la démagogie et le populisme sont des caractéristiques qu’on peut accoler à bien des politiciens ou politiciens, Trump et LePage en ont fait un art qu’ils maîtrisent parfaitement. La recette fonctionnera-t-elle encore en 2022 et 2024? Restez à l’écoute!