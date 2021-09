Pierre-Luc Dubois victime d’un coup sournois

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Ridly Greig devra s’expliquer auprès du département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à propos d’un double échec au visage du Québécois Pierre-Luc Dubois qui a nécessité 15 points de suture.

• À lire aussi: Cole Perfetti tout près de la LNH

• À lire aussi: Une belle occasion pour Rafaël Harvey-Pinard

En possession de la rondelle à mi-chemin en zone défensive, Greig a effectué une passe et a monté son bâton en voyant Dubois s’approcher. Ce dernier est demeuré étendu sur la glace quelques secondes avant de retourner au vestiaire.

Les arbitres ont initialement décerné une double pénalité mineure pour bâton élevé à Greig, mais la révision vidéo durant une pause publicitaire a permis de changer le verdict pour une punition majeur pour double échec.

Dubois n’en veut pas à son assaillant, qui a été un choix de première ronde des Sénateurs en 2020.

«Je ne pense pas qu'il l'ait fait exprès, a-t-il dit selon le réseau Sportsnet. Je ne le connais pas vraiment, mais je sais que c'est un bon joueur, il a marqué un beau but en première. Je pense qu'il a juste eu peur et a levé son bâton. Il m'a vu arriver et a levé son bâton pour se défendre, ce qui est évidemment contre les règles pour une raison évidente. C'est comme ça.»

Outre Greig, Dylan McIlrath, des Capitals de Washington, devra également expliquer un coup illégal à la tête de Steven Fogarty, des Bruins de Boston, survenu dimanche.