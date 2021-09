Sept-Îles: de lourds dommages sur un remonte-pente à Gallix

La prochaine saison de la Station de ski Gallix à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, est compromise, le seul remonte-pente de la station ayant subi de lourds dommages pendant la nuit de dimanche à lundi.

La structure située à la base de la montagne s’est effondrée en raison de l’érosion causée par le débordement d’un ruisseau, un phénomène provoqué par les 80 millimètres de pluie tombés sur la région entre vendredi et dimanche.

Une expertise sera réalisée cette semaine par le constructeur Doppelmayr afin de déterminer le délai de réparation du remonte-pente.

D’ici là, le directeur de la station, Lois Babin, a demandé aux citoyens de ne pas se rendre sur les lieux.

«C’est excessivement dangereux. Les câbles sont tendus au maximum. On demande à la population de ne pas approcher parce que si ça casse et qu’un câble fouettait le monde, ce serait malheureux et catastrophique», a-t-il expliqué.