Suis-je la seule de ma gang?

J’ai envie de causer de quelque chose qui me frappe dans la reprise de nos relations, depuis que la pandémie nous quitte peu à peu, et que la vie reprend son cours. Cela concerne les marques d’affections qu’on se faisait auparavant entre amis, entre parents, et aussi en société.

Lors de nos rencontres en famille, les premières au début du déconfinement, personne ne se serrait la main et personne ne s’avançait pour donner la fameuse bise sur la joue d’autrefois. On se touchait coude à coude ou on se frôlait l’épaule. Pour les rencontres entre amis, ça se bornait à un salut de la tête et une hésitation à aller plus loin.

Puis peu à peu les gens se sont décoincés, et c’est à qui s’avancerait le premier, au point même de produire certains moments de délire quand on se frappait l’un sur l’autre en voulant aller trop vite pour marquer son plaisir de la rencontre. On est rendu fin septembre, et ça commence à peine à redevenir normal sur ce plan.

Pensez-vous qu’on pourra un jour revenir à nos façons d’avant qui étaient si chaleureuses et qui me manquent beaucoup? Quand on sait que certains chercheurs ont découvert « ...qu’un câlin qui dure 20 secondes a un effet sur le corps et l’esprit grâce à sa production« d’ocytocine », plus vulgairement appelée hormone de l’amour, qui a de nombreux avantages sur notre santé physique et mentale, en favorisant la détente, le sentiment de sécurité, en plus d’apaiser nos peurs et notre anxiété. »

Anne-Lise

À votre place je ne désespèrerais pas. La vie est un balancier qui met autant de temps à revenir d’un côté, qu’il en a mis à aller de l’autre.