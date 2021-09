Transition Québec présente son plan sur l’habitation

Une Ville de Québec gouvernée par Jackie Smith forcerait les promoteurs immobiliers à inclure au moins 20 % de logements sociaux et 20 % de logements familiaux, soit avec au moins trois chambres, pour tout projet de cinq unités et plus.

C’est l’une des trois principales mesures contenues dans le plan sur l’habitation du parti municipal Transition Québec, dévoilé lundi, dont l’objectif est d’apporter des solutions à la pénurie de logements abordables.

«Il est important de retenir les familles en ville et de maintenir la vitalité de nos quartiers. Malheureusement, on le voit avec les résultats de l’administration précédente : fixer des objectifs ne suffit plus, il faut se donner les moyens de les atteindre et ça veut dire responsabiliser les promoteurs et les constructeurs dans les nouveaux projets d’habitation», a déclaré la candidate à la mairie et chef de Transition Québec, Jackie Smith.

L’autre grande mesure de ce plan serait d’implanter un registre municipal obligatoire des baux. Ainsi, les locataires qui désirent contester une hausse de loyer pourraient facilement vérifier le prix qui était payé avant eux, sans avoir à faire des démarches administratives complexes.

Finalement, la formation politique entend durcir le ton à l’égard des plateformes de location de logements touristiques comme Airbnb. Si elle est accède au pouvoir, elle restreindrait l’utilisation de ces plateformes aux établissements qui possèdent des permis d’hébergement touristique.

Le but d’une telle politique serait «de protéger le parc locatif et d’assurer une concurrence loyale», a détaillé Alexia Oman, candidate de Transition Québec dans le district de Cap-aux-Diamants.

«Les touristes ne sont pas seulement intéressés par la richesse de notre patrimoine, mais aussi par notre vie culturelle et le dynamisme de nos quartiers. Un Vieux-Québec ou un faubourg Saint-Jean sans population ni services de proximité, ce n’est intéressant pour personne», a déclaré Mme Oman.