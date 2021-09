Trois fois plus de pluie que la normale à Gaspé en septembre

Il est tombé trois fois plus de pluie à Gaspé en septembre cette année comparativement à la moyenne mensuelle historique.

Jusqu’à maintenant, Environnement Canada a mesuré 251,9 millimètres de pluie à l’aéroport Michel-Pouliot depuis le début du mois, éclipsant le record absolu de 245 millimètres enregistré en 2010.

La précipitation record de 54,5 millimètres, dimanche, a permis de franchir ce pas, effaçant la marque record précédente de 33 millimètres établie il y a 95 ans, en 1926.

«Trois gros événements sont survenus: au début du mois, les restants de l’ouragan Ida ont laissé plus de 70 millimètres. Au milieu du mois, il est tombé un autre 70 millimètres et on vient de vivre environ une soixantaine de millimètres. Trois coups qui amènent beaucoup de précipitation pour un mois qui devrait en recevoir normalement 82. Donc, c’est très au-delà de la normale», commente le météorologue Simon Legault d’Environnement Canada.

Et le record continuera de grimper alors qu’une vingtaine de millimètres sont attendus jeudi pour clôturer ce mois passablement arrosé.

Septembre est aussi plus chaud que d’habitude jusqu’à maintenant, mais avec les températures dans les valeurs de saison prévues d’ici vendredi, il devrait éviter de se classer parmi les cinq mois de septembre les plus chauds enregistrés depuis que ces données sont compilées, selon Environnement Canada.