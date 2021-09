Un massacre évité sur la Côte-Nord?

La Sûreté du Québec a possiblement empêché un massacre dans une école secondaire de la Côte-Nord en arrêtant en août dernier un homme qui souhaitait y abattre plusieurs personnes.

Informés des intentions criminelles de l’individu, les policiers ont ouvert une enquête très rapidement, en obtenant notamment un mandat de perquisition, selon les déclarations recueillies.

Le suspect, Dimitri Xenos travaillait dans un restaurant et c’est à cet endroit qu’il aurait verbalisé ses intentions. Il avait l’intention de se rendre au Centre éducatif Labri avec des armes, et également au Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier.

Il se serait aussi informé auprès d’un collègue à savoir à quel endroit il pouvait se procurer des grenades.

Xenos a été arrêté et son domicile a été perquisitionné. Deux armes semi-automatiques y ont été découvertes.

L’homme est incarcéré. Il a été accusé de menaces de mort envers trois femmes et un homme, ainsi que possession d’une arme dans un dessin dangereux.

Le Centre de services scolaire du fer a indiqué qu’il avait été informé de la situation, sans en connaitre l’ampleur.

«La Sûreté du Québec est là pour nous appuyer, je pense qu’on est à l’affût. On a des vigilances dans notre secteur, on sait que ce sont des événements qui peuvent se produire, on ne le souhaite pas», a commenté Richard Poirier, directeur du Centre de service.

Chaque année une simulation d’attaque est effectuée, et la prochaine aura lieu le 8 octobre prochain.

