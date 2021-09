Transition énergétique: un Québécois qui stocke l’énergie

Quand Marc-André Forget a décidé de se lancer en affaires il y a cinq ans, il savait très bien que l’appareil qu’il voulait créer n’avait aucun marché au Québec. Aujourd’hui, il est prêt à conquérir la Californie.

Et le PDG de dcbel vient de récolter un autre 7,5 millions $ US pour le faire.

« Il n’y a pas de besoin pour notre produit au Québec, donc l’argent vient des États-Unis », reconnaît l’entrepreneur.

Avec son équipe, il a créé une boîte capable de stocker 16 KW d’énergie solaire.

« Les autres font 3 KW, on visait 20, on est arrivé à 16 », raconte-t-il fièrement.

Elon Musk, chez Tesla, peine à faire mieux que 8 KW avec le même produit. En gros, il s’agit d’emmagasiner l’énergie solaire pour l’utiliser au bon moment.

« On permet aux gens de réduire de 10 à 15 % le coût de l’énergie solaire pour leur maison », explique le PDG de 45 ans.

Appareil intelligent

La boîte dcbel fait 2,5 pieds de haut, 1,5 pied de large et 1 pied de profond. Elle coûte 5 000 $ et est actuellement offerte en précommande en Californie, là où 250 000 à 500 000 maisons par année passent à l’énergie solaire.

« On veut contribuer à remettre de l’argent dans les poches des familles, à décarboniser la planète et à simplifier le monde de l’énergie », rêve l’entrepreneur.

Mais la boîte dcbel ne fait pas que stocker l’énergie solaire. L’équipe de Marc-André Forget a aussi inventé son propre système d’exploitation, ce qui rend l’appareil « intelligent ».

En Californie, l’électricité est tarifée selon la période de la journée où on l’utilise. Elle coûte beaucoup plus cher à 18 h qu’à 4 h. L’appareil de dcbel permet d’utiliser l’énergie stockée au bon moment, et même de se brancher sur la voiture.

« Une voiture, électrique ou non, a une capacité de 50 KW. Une maison moyenne en Californie consomme 20 KW par jour », illustre le PDG.

La boîte sert aussi de chargeur pour voiture électrique, et sa puissance est de 1,6 km de recharge par minute. Ce rendement est du jamais-vu.

« Une borne de 50 KW coûte 70 000 $ US et est énorme. On offre 20 KW dans une toute petite boîte pour une fraction du prix », explique Marc-André Forget.

Pour dcbel, le Québec n’était pas un terreau fertile pour lancer cette boîte.

« Il n’y a pas encore de marché du solaire ici », croit-il.

Nouveaux locaux

Avec ce nouvel investissement en poche, dcbel va bientôt déménager dans de nouveaux locaux beaucoup plus grands. Toujours à Montréal, ce nouvel espace était rendu nécessaire, car la recherche et le développement sont au cœur de dcbel.

Avec ses nouveaux laboratoires flambant neufs, Marc-André Forget et son équipe voient grand. Ils viennent d’ailleurs d’ouvrir un bureau logistique à San Francisco, car c’est par là que passe l’avenir de la boîte.

« Le Québec est en retard côté énergie », lance-t-il. Pour celui qui a travaillé trois jours chez Hydro-Québec en tant que salarié avant de démissionner, « la société d’État est assise sur ses lauriers depuis 20 ans ».

Il était consultant pour Hydro-Québec et d’autres géants du genre dans une autre vie. Il les connaît bien.

« Nous, on travaille pour les gens », conclut-il.

