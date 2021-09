Une belle occasion pour Rafaël Harvey-Pinard

Les Canadiens de Montréal disputeront leur deuxième match préparatoire en trois jours, lundi soir, face aux Maple Leafs de Toronto.

Pour l'occasion, le fougueux attaquant Rafaël Harvey-Pinard aura l'occasion de faire valoir aux côtés de Jake Evans et de Joel Armia.

De plus, deux arrières prometteurs, soit Kaiden Guhle et Mattias Norlinder, disputeront un tout premier match présaison dans la LNH.

Guhle aura une bonne chance de se faire valoir aux côtés de David Savard, et Norlinder aura Ben Chiarot comme partenaire. L'entraîneur-chef Dominique Ducharme espère ainsi leur faciliter la tâche.

«Je leur ai dit d’apprécier ce moment-là, a expliqué Ducharme en vidéoconférence, lundi. C’est la première fois qu’ils vont mettre l’uniforme dans la Ligue nationale. Ils doivent rester eux-mêmes, utiliser leurs forces et montrer qu’ils sont capables de s’adapter. Ce n’est pas obligé d’être très compliqué.»

«Ils sont avec deux vétérans. Ils sont bien entourés. Ils peuvent se servir de ces gars-là pour commencer le match, s’adapter et créer une chimie.»

Plus de réponses

Le Canadien misera sur huit joueurs qui devraient amorcer la saison avec le club, dont Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Josh Anderson. Le camp étant propice aux expériences, Ducharme observera avec un intérêt particulier ces trois joueurs, qui seront réunis.

«Je pense que ce sont trois joueurs différents, a indiqué Ducharme. Vous savez que Josh a de la puissance, "Jo" a la vision et les habiletés, puis "Devo" est fiable dans les deux sens de la patinoire. Nous voulons qu’ils utilisent leurs outils.»

«Je pense qu’ils peuvent, s’ils jouent de la bonne façon, être efficaces. Évidemment offensivement, mais responsables défensivement également. Nous allons avoir plus de réponses [lundi soir].»

Rien d’inquiétant

Si Cole Caufield brillait par son absence après s’être blessé avant le match intraéquipe, dimanche, le pilote s’est fait rassurant. Il est légèrement blessé au haut du corps, et son absence se veut préventive. Il devrait être à l’écart une semaine.

«Il s’est fait mal dans l’échauffement. Il était à 100 % avant l’échauffement. Pour le moment, ce n’est rien de majeur; on veut juste s’assurer justement de ne pas le ramener trop rapidement. On va prendre notre temps pour être certain qu’il sera correct.»

Brendan Gallagher s’est quant à lui entraîné en matinée, mais ne sera pas de la rencontre du jour. Après s’être absenté pour des raisons familiales, il devrait être en uniforme cette fin de semaine.

Il s’agira d’un deuxième match en trois soirs entre les deux équipes. Samedi, les Maple Leafs ont eu le dessus 4 à 1 chez eux, mettant du même coup un léger baume sur la plaie laissée par la victoire – et la remontée – en sept parties du Tricolore au premier tour du dernier tournoi éliminatoire.

Plusieurs joueurs-vedettes seront en uniforme pour l’équipe torontoise, dont Mitch Marner et Morgan Rielly. Les deux gardiens réguliers, soit Jack Campbell et Petr Mrazek, seront également de la formation. Chez le CH, Jake Allen et Kevin Poulin verront de l’action devant le filet.

Formation du CH face aux Maple Leafs

Jonathan Drouin - Christian Dvorak - Josh Anderson

Rafaël Harvey-Pinard - Jake Evans - Joel Armia

Danick Martel - Jean-Sébastien Dea - Jesse Ylönen

Michael Pezzetta - Jan Mysak - Gabriel Bourque

Kaiden Guhle - David Savard

Mattias Norlinder - Ben Chiarot

Corey Schueneman - Chris Wideman

Jake Allen

Kevin Poulin

Point de presse de Chris Wideman

Point de presse de Joel Armia