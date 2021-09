Une série cruciale pour les Jays

Les Blue Jays de Toronto amorcent leur série la plus importante de la saison mardi soir, car ils accueillent les Yankees de New York au Rogers Centre. Sans se tromper, on peut dire qu’ils n’ont aucune marge de manœuvre.

Ils accusent un retard de deux matchs sur les Yankees et les Red Sox de Boston pour les deux places de meilleurs deuxièmes dans la Ligue américaine. Il ne reste qu’une semaine à leur calendrier régulier.

Pour demeurer au plus fort de la course, ils doivent balayer les Yankees cette semaine. Et si c’est possible, ils doivent réussir le même tour de force contre les Orioles de Baltimore pour compléter leur calendrier. Une tâche colossale.

« C’est comme cela depuis notre dernier voyage dans l’Ouest au mois d’août, a souligné Charlie Montoyo lors de son point de presse de dimanche. Nous devons gagner des matchs.

« Je suis tellement fier de mon équipe et de l’endroit où nous nous trouvons à l’heure actuelle. On joue avec la pression de gagner depuis plusieurs semaines déjà. »

De la confiance

Montoyo croit que sa formation est prête mentalement pour ce défi de taille.

« Au cours du dernier mois, on a tenté de gagner tous nos matchs, a ajouté le gérant des Blue Jays. On l’a fait l’an dernier durant la saison de la pandémie ».

« Mes joueurs ont déjà traversé ce type d’adversité au cours des dernières saisons. Et c’est ce qu’ils font depuis six semaines. Ils aiment se retrouver dans ce type de situation. La pression est un privilège. »

Les Bombardiers du Bronx s’amènent dans la Ville Reine gonflés à bloc. Après avoir connu une série de sept défaites dans les premiers jours de septembre, ils se sont ressaisis.

Des Yankees dangereux

Les hommes d’Aaron Boone viennent de gagner six de leurs sept derniers matchs. Ils viennent surtout de reprendre le contrôle de leur destinée grâce à un balayage contre les Red Sox, une équipe avec laquelle ils luttent pour une place en séries éliminatoires.

Les Yankees sont bien au courant qu’ils pourraient donner un dur coup aux chances des Jays à compter de mardi soir.

« J’aime notre approche, a souligné Boone après la victoire de son équipe dimanche. Je pense que tout le monde dans ce vestiaire est conscient que nous n’avons encore rien accompli. »

« Je suis heureux d’être avec eux dans cette lutte et de les voir batailler de la façon qu’ils le font. »

Les 30 000 spectateurs, la limite permise par match par la Santé publique de l’Ontario, pourraient avoir droit à des feux d’artifice au cours de cette série.

Frappeurs de longues balles

Les Blue Jays et les Yankees comptent sur un total de cinq frappeurs qui comptent au moins 30 longues cette saison. Du côté de Toronto, ils en ont deux qui ont claqué plus de 40 circuits en 2021.

C’est bien beau d’avoir de gros cogneurs d’un bord ou de l’autre, mais ils devront frapper la balle au moment opportun. Des joueurs comme Aaron Judge et Vladimir Guerrero fils pourraient changer la donne pour leur équipe respective.

Les Blue Jays ont du pain sur la planche cette semaine. Est-ce qu’ils seront en mesure de réaliser l’impensable en obtenant une place en séries éliminatoires ? Ce sera difficile, mais les joueurs de Charlie Montoyo n’ont pas l’intention de baisser les bras.

Une course à finir

Meilleurs deuxièmes Ligue américaine

Yankees de New York

Fiche : 89-67

Taux de victoire : ,571

Écart : +1.0

Red Sox de Boston

Fiche: 88-68

Taux de victoire : ,564

Écart : ---

Blue Jays de Toronto

Fiche: 87-69

Taux de victoire : ,558

Écart : 1.0

Mariners de Seattle

Fiche: 86-70

Taux de victoire : ,551

Écart : 2.0

A’s d’Oakland

Fiche: 85-71

Taux de victoire : ,545

Écart : 3.0

Au monticule

Mardi

Yankees: Jameson Taillon (8-6, 4,41)

Blue Jays: Hyun Jin Ryu (13-9, 4,34)

Mercredi

Yankees: Gerrit Cole (16-8, 3,08)

Blue Jays: José Berríos (12-9, 3,48)

Jeudi 30 septembre

Yankees: Corey Kluber (5-3, 3,82)

Blue Jays: Robbie Ray (13-6, 2,68)

Joueurs à surveiller

Aaron Judge

Moy: ,284, 36 circuits, 92 points produits

Giancarlo Stanton

Moy: ,277, 34 circuits, 93 points produits

Vladimir Guerrero jr

Moy.: ,312, 46 circuits, 105 points produits

Teoscar Hernandez

Moy: ,302, 31 circuits, 112 points produits

Marcus Semien

Moy: ,268, 43 circuits, 99 points produits