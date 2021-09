Violence sexuelle: Québec offrira des consultations gratuites

Les victimes de violences sexuelles ou conjugales pourront dorénavant consulter un avocat gratuitement.

Peu importe leurs revenus, elles pourront bénéficier de quatre heures de consultation juridique, a annoncé le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Les services juridiques d'urgence seront également couverts afin d'assurer à la victime le plus grand accès à la justice possible. Ainsi, un de la Commission des services juridiques pourra aussi la représenter, sans frais, a-t-il été annoncé.

Ce nouveau service offert par 12 avocats spécialisés réparti dans différentes régions coûtera trois millions de dollars par année à Québec.

De plus, le gouvernement a annoncé un nouveau partenariat avec l’organisme Juripop qui permettra aux victimes de consulter un avocat spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales grâce à une banque de juristes qui sera constituée.

«Le rapport "Rebâtir la confiance" insiste sur l'importance d'offrir aux victimes de violences sexuelles et de violence conjugale un accompagnement juridique adapté à leurs besoins. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit exactement dans cet objectif [...]», indique, par voie de communiqué, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Déposé en 2019, à la suite du mouvement #moiaussi, le rapport "Rebâtir la confiance" contient 190 recommandations et fait état des enjeux à considérer pour mettre en place de nouvelles mesures et offrir des services plus efficaces dans le système judiciaire pour les victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale.