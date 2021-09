Vol d'affiches électorales: des plaintes déposées au SPVQ

Des plaintes ont été déposées à la police de Québec pour le vol d’affiches électorales.

• À lire aussi: Des dizaines de vols d’affiches électorales à Québec

Le Journal révélait lundi que des dizaines d’affiches électorales de partis politiques municipaux avaient été dérobées dans les derniers jours à Québec. Équipe Marie-Josée Savard a confirmé que deux plaintes avaient été déposées pour vol à la police de Québec.

Au Service de police, on confirme avoir reçu une plainte de la part d’un candidat, sans le nommer.

«On a reçu une plainte dans les dernières 24 heures. Si on se rend compte qu'il y a plusieurs autres candidats qui portent plainte et qu'il y a une tendance dans les vols de pancarte, il va y avoir une enquête pour trouver le ou les suspects», a indiqué le porte-parole David Poitras.

Il rappelle qu'un tel vol est un délit criminel.

Graffiti raciste

Chez Québec 21, en plus du vol de plusieurs affiches installées à la grandeur de la ville, on déplore aussi du vandalisme et des graffitis racistes.

Sur l'une des affiches du candidat d'origine haïtienne Stevens Mélançon, un individu a écrit «Un Noir?» et tracé un X sur le visage de M. Mélançon.

Ce dernier a choisi de ne pas en faire cas et de remplacer l'affiche. «Ce sont des cas isolés.» Le parti dénonce ces gestes.