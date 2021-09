Xavier Bourgault fait une bonne première impression

Âgé de seulement 18 ans, l’attaquant québécois Xavier Bourgault a très bien fait, dimanche soir, récoltant un but et une mention d’aide à son premier match préparatoire dans la Ligue nationale de hockey dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton.

«Il est plus petit que bien des joueurs, mais je crois qu’il a été bon en zone offensive pour protéger la rondelle et trouver des brèches, a notamment vanté son compagnon de trio Derek Ryan, après la victoire de 4 à 0 des Oilers face aux Flames, à Calgary. Pour un jeune joueur, c’est très impressionnant, selon moi.»

Ryan, qui visitait son ancienne équipe au Saddledome, a aussi conclu la soirée avec un but et une mention d’aide, alimentant lui-même Bourgault en deuxième période. Plus tôt dans l’engagement, le Québécois avait aidé le vétéran à marquer en supériorité numérique.

«C’est une belle façon d’entamer le calendrier préparatoire, on a créé de l’attaque et on a eu du succès, a ajouté Ryan. Tout le monde est heureux et nous avons bien paru.»

Simple et efficace

Bourgault, qui a porté les couleurs des Cataractes de Shawinigan à ses trois premières saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, fait partie de l’avenir des Oilers. Il a été le choix de première ronde de l’équipe -22e au total- lors du plus récent repêchage.

«Je pense que nous avons été très bons, a résumé Ryan, concernant le trio qu’il complétait avec Bourgault et Colton Sceviour. Je ne me souviens pas d’avoir passé trop de temps en zone défensive, ce qui est toujours une bonne chose. Je pense que Bourgault a fait du bon travail pour garder la rondelle profondément dans le territoire adverse. L’échec avant était bon et on plaçait la rondelle derrière les défenseurs.»

En plus de contrôler le jeu, les Oilers ont dominé 49-18 dans ce match au chapitre des lancers.

Tippett impressionné par Ryan

Si l’entraîneur-chef Dave Tippett a bien aimé ce qu’il a vu de ses jeunes joueurs, dont Bourgault, il a surtout souligné l’apport de Ryan qui, visiblement, devrait faire partie de la formation des Oilers pour amorcer la saison.

«C’est un joueur fiable, a qualifié Tippett, à propos de l’ancien des Flames. Il peut jouer dans toutes les situations. Je crois qu’il pourrait être un bel atout pour nous.»

«Derek Ryan est un joueur intelligent et on a placé le jeune Bourgault avec lui, a affirmé Tippett, bien calme à l’issue de ce bon résultat obtenu lors d’un match préparatoire. On a demandé aux gars de travailler et de compétitionner avec intensité.»

James Hamblin, 22 ans, a été le premier buteur des Oilers dans cette partie tandis que Brendan Perlini a également touché la cible. Les gardiens Ilya Konovalov et Stuart Skinner ont jumelé leurs efforts pour récolter le jeu blanc.

«Les jeunes essaient d’impressionner et d’obtenir un poste, a enchaîné l’entraîneur. Mais quand tu gagnes, tout le monde paraît bien.»