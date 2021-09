SHLAPAK BOUCHARD, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 septembre 2021, à l'âge de 87 ans est décédée madame Jeannine Bouchard, épouse de feu Victor Shlapak et fille de feu Théophile Bouchard et de feu Diana Carbonneau. Elle demeurait à Québec, native de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils: Robert Shlapak (Joanne et leurs enfants: Teagan (Justin), Danae (Alex)) et Marc Shlapak (Angela et leur fille Helena). Elle était la sœur de: feu Maurille (feu Bernadette Bernard), feu Ghislaine (feu Fernand Girard), feu Egide (feu Thérèse Blais), Lucille (feu Léo Coulombe), feu Raymond (feu Olivette Boucher), feu Jeanne-d'Arc (feu Raymond Bernard), Léonard (feu Madeleine Picard, Lise Chabot), feu Yolande, feu Louis-Marie (feu Lorraine Houle), Marie-Paule (feu Fred Klus), feu Thérèse (René Carrière (Gisèle Brochu)) et feu Nicole (feu Jean-Marie Fournier (Françoise Prémont). Elle laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la