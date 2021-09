Agrandissement historique pour Sépaq Anticosti

RIVIÈRE CHALOUPE | Avec l’acquisition d’une partie du territoire de Safari Anticosti, annoncée ce midi au pavillon de la Rivière Chaloupe, Sépaq Anticosti sera en mesure d’offrir près de 800 forfaits de chasse de plus dès 2022.

• À lire aussi: La renaissance des chevreuils d’Anticosti

Depuis un certain temps, des négociations étaient en cours entre Sépaq Anticosti et M. Marcel Dutil, propriétaire de Safari Anticosti, pour faire l’acquisition d’une partie du territoire de cette pourvoirie. Lors du point de presse, on a appris que Sépaq Anticosti avait agrandi ses droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage de 1488 kilomètres carrés, ce qui porte ainsi son territoire à 5600 km2. L’acquisition de deux auberges et de 15 chalets permettra d’offrir des séjours dans six nouveaux secteurs, soit Chaloupe, Rivière Bell, Aquila, Dauphiné Nord et Dauphiné Sud, Box et Lac Renard.

Tous les employés inclus dans la transaction pourront se prévaloir de la possibilité de travailler avec la Sépaq. Aussi, tous les séjours 2021 des clients de Safari Anticosti seront honorés selon les conditions entendues lors de leur réservation. Un bail à long terme a aussi été signé, permettant l’arrivée des clients et des employés de la Sépaq à l’aéroport de Rivière-aux-Saumons pour faciliter l’accès aux secteurs visés par la transaction. Pour en savoir plus, vous pourrez consulter ma chronique de chasse de demain matin.

À voir aussi