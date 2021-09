Allègements : Bientôt des « bonnes nouvelles » pour les doubles vaccinés

Que ce soit pour les grands concerts ou les matchs de sport, « c’est une question de jours » avant que le gouvernement annonce des mesures d'allègement graduelles pour les doubles vaccinés.

De son propre aveu, le ministre en la Santé, qui rencontrait la presse avec le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a dû se mordre les lèvres pour ne pas trop en dire.

« Soyons patients encore quelques jours. On sait que les gens aiment les bonnes nouvelles, et ce sera probablement de très bonnes nouvelles », a laissé planer M. Dubé.

La recommandation de la santé publique se fait attendre, mais la réflexion est en cours.

Mesures graduelles

« Est-ce que c'est rendu le moment », a soulevé M. Arruda, lorsque questionné à savoir si les limites de spectateurs dans les amphithéâtres seront bientôt révisées.

Chose certaine, si mesures d’allègement il y a, elles seront « graduelles » et réservées uniquement aux personnes adéquatement vaccinées, a insisté M. Dubé.

« Il faut tenir compte du fait qu'on a maintenant un passeport vaccinal », a souligné le ministre le Santé, en se tournant vers Dr Arruda.

« C’est un virus qui se nourrit de contacts, a rappelé le directeur national de santé publique.

La situation étant encore fragile dans les hôpitaux, il tient à procéder par étape, en commençant par les « endroits où il n’y a pas eu d’éclosions démontrées ».

« Le premier qui souhaite des allègements, c'est moi », a commenté le premier ministre François Legault, avant de se rendre au Salon bleu.

« Oui, on espère, dans les prochaines semaines, avoir certains allègements, mais on aujourd'hui, on a 22 hospitalisations de plus, donc il faut être prudent », a-t-il signalé.

Bien qu’on observe une « certaine stabilisation » du nombre de nouveaux cas quotidiens, la tendance demeure à la hausse pour ce qui est des admissions à l'hôpital, en particulier chez les personnes non vaccinées.