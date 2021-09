Bas-Saint-Laurent: De plus en plus de frais encourus pour les médecins dépanneurs

Le réseau de la santé du Bas-Saint-Laurent est de plus en plus forcé de recourir à des médecins dépanneurs, si bien que les frais de déplacements pour ces ressources ont augmenté au cours des deux dernières années.

Selon des chiffres obtenus par TVA Nouvelles, les frais de déplacement pour les médecins itinérants et les médecins dépanneurs ont augmenté de 45 % entre 2019-2020 et 2020-2021, passant de 368 623$ à 536 737$.

Pour la période en cours, soit du 1er avril dernier jusqu’au 17 juillet, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a dû payer 162 628 $.

Ces coûts incluent les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Ces allocations sont balisées par des normes.

La rémunération du médecin est versée par la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Cette hausse des coûts s’explique par une utilisation plus grande des médecins dépanneurs en raison de l’entente avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour couvrir certaines spécialités comme l’anesthésiologie et la chirurgie, entre autres.

«Il y a un impact qui est vraiment l’entente avec les médecins spécialistes, qui est un bon impact, car ça vient avec les services pour la population. Au niveau de la première ligne médicale, c’est plus un enjeu de couverture des services essentiels chez des équipes qui ont pu avoir des départs et qui ont moins recruté dans les dernières années et qui ont besoin de support pour éviter que l’urgence tombe en rupture médicale», a expliqué Dr Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«On a quand même un réseau de dépanneur en médecine de famille qui est stable et avec qui on entretient de bons liens», a-t-il ajouté.

Les médecins dépanneurs sont appelés plus souvent en renfort dans les hôpitaux d’Amqui, du Témiscouata et de Kamouraska.

En Gaspésie, les frais de déplacement pour les médecins itinérants ont aussi augmenté. Il s'agit d'une hausse de 15 % entre 2019-2020 et 2020-2021.

Les autorités de la santé gaspésiennes affirment ne pas observer d’augmentation significative du recours au dépannage.

La hausse des frais, selon le CISSS Gaspésie, s’explique par l’augmentation des coûts d’hébergement en période estivale de ce côté.