Comment une personne sujette aux psychoses peut-elle se bâtir une vie?

Je suis la mère d’une fille de 34 ans qui a fait deux psychoses dans les 15 dernières années. Elle était en couple quand la première l’a frappée. Pas besoin de vous dire que son chum (elle avait 25 ans) l’a laissée sur le champ. Incapable de voir à sa personne pendant cette période, je l’ai reprise avec moi.

Quand elle fut en état de retourner sur le marché du travail, j’ai pensé que de se reprendre en main en allant vivre en appartement allait la responsabiliser. Mais l’accalmie fut de courte durée. À peine six mois plus tard il fallait que je la reprenne avec moi.

Cette fois-ci elle va mieux, en tout cas beaucoup mieux que lors de sa première accalmie. Et ce depuis un an déjà. Je ne la force pas à partir, car je souhaite lui donner mon appui le plus longtemps possible. D’autant plus qu’elle a beaucoup de mal dans ses efforts pour se trouver un copain. Dès qu’elle ouvre son coeur sur ses psychoses, le gars du moment détale.

Déjà qu’elle doit se taire à son travail sur sa santé mentale pour ne pas se faire stigmatiser, va-t-il falloir qu’elle fasse la même chose dans sa vie privée ? Je trouve ça inhumain de faire porter un tel chapeau à une fille qui ne demande qu’à être aimée, et qui suit rigoureusement les directives du son psy pour ne plus retomber. Quoi faire pour l’aider ?

Une mère qui veut le mieux pour sa fille

Je vous recommande fortement de contacter l’AQPAMM (Association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale) où on pourra vous indiquer des lignes de conduites : 1-855-852-7784