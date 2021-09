COVID-19: la hausse des cas et des hospitalisations inquiète dans Chaudière-Appalaches

Les hospitalisations ont plus que doublé au cours de la dernière semaine dans Chaudière-Appalaches et la situation inquiète la Santé publique, qui invite la population à la prudence pour réduire la pression sur les hôpitaux.

• À lire aussi: COVID-19: moins de 500 nouveaux cas au Québec

Vingt patients sont actuellement hospitalisés dans les hôpitaux de la Rive-Sud de Québec, principalement dans les secteurs de Thetford Mines et de la Beauce. Il s’agit d’une hausse importante et surtout rapide, alors que seulement huit personnes s'y trouvaient hospitalisées il y a une semaine à peine.

Hôpital de Saint-Georges: 10 patients

Hôpital de Thetford Mines: 9 patients

Hôtel-Dieu de Lévis: 1 patient

Cette augmentation fait craindre à la Santé publique le report de soins à des gens qui, n'étant pas atteints de la COVID-19, se voient «tassés» par la hausse des hospitalisations liées au virus.

Écoutez l'analyste en politiques publiques Patrick Déry avec Benoît Dutrizac, sur QUB radio:

«Les cas augmentent et génèrent des hospitalisations. Ces lits sont donc occupés par des personnes atteintes de la COVID et ne sont pas disponibles pour ceux qui, par exemple, ont besoin d’une chirurgie ou de soins aigus», précise la Dre Liliana Romero, directrice régionale de santé publique.

Plus d’éclosions

Au chapitre des cas actifs, on en trouve actuellement 384 dans la région, selon les dernières données de l’INSPQ. Comme pour les hospitalisations, ce sont les secteurs de la Beauce et de Thetford Mines qui sont les plus touchés.

Une recrudescence des éclosions dans les milieux scolaires et les résidences pour aînés a d’ailleurs mené à de nouvelles directives dans ces établissements. La Santé publique demande maintenant le port du masque systématique dans les aires communes et de circulation des résidences, ainsi que dans l’ensemble des classes des MRC des Appalaches, Etchemins, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan.

Au total, on compte 63 éclosions dans les milieux scolaires, les entreprises et les résidences pour aînés de la région de Chaudière-Appalaches.

Plus de détails à venir...

À voir aussi