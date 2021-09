Depuis l’incendie, le palais de justice de Roberval est en mode réorganisation

L'incendie qui s’est déclaré au palais de justice de Roberval, le 8 mai dernier, a forcé une réorganisation majeure de tous les secteurs.

• À lire aussi: Incendie du palais de justice de Roberval: les causes se précisent

Le ministère de la Justice a confirmé mardi qu'aucune pièce à conviction n'a été détruite et que tous les exhibits des dossiers actifs ont été récupérés et acheminés au palais de justice d'Alma.

Les archives ont été récupérées par une entreprise spécialisée et sont en restauration. Quant aux dossiers du greffe, ils ne sont toujours pas accessibles. Le ministère évalue les solutions. Puis, les dossiers qui n'étaient pas numérisés sont reconstitués avec les copies des avocats, du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ou de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Selon l’avocat Francis Boucher, les mandats de perquisition donneraient davantage de fil à retordre. Cependant, les policiers tenteraient de reconstituer des documents, surtout par rapport aux copies remises pour les détenus.

En matière civile et familiale, il a fallu demander l’aide des procureurs qui ont redéposé des procédures et des pièces aux dossiers.

Palais de justice temporaire?

Sur le terrain, les ouvriers s'activent autour des ruines. L’idée d’aménager un palais temporaire avait fait surface après le brasier, mais le projet ne s'est toujours pas concrétisé.

«On l'a annoncé, mais on n'a pas vraiment eu beaucoup de précisions sur où serait-il ou quoi que ce soit. On se sent un peu oublié. Ce serait agréable d'avoir des nouvelles», a avancé Me Boucher.

Un greffe a été ouvert en face du palais de justice en juin. Des documents peuvent y être déposés par voie numérique, mais il n'y a pas d'ordinateur pour que les avocats consultent les dossiers sans frais.

«Il n'y a pas de plumitif qui a été relocalisé à Roberval. Le plus proche serait Alma pour avoir une information. Souvent, ce n'est pas évident», a indiqué l’avocat.

Le ministère de la Justice affirme que les personnes peuvent demander une audience virtuelle avec Alma si elles ne peuvent se déplacer et que, bientôt, un nouveau point de service à Roberval aura une salle connectée pour le faire.

En cinq mois, les criminalistes se sont habitués à faire une heure de route vers Alma.

«On a pris un peu pour acquis qu'on en avait pour plusieurs années à vivre comme ça avant de réintégrer notre palais. Je suis en train, tranquillement pas vite, de faire le deuil de ma toge qui était dans mon casier. Je ne m'attends pas à ce que l'on me la ramène», a exprimé Me Boucher.

Quant aux travaux actuels, ils consistent à démolir des dalles de béton endommagées par l’incendie. Ensuite, suivront les travaux de reconstruction de l’agrandissement du palais.

Au début de 2022, la Société québécoise des infrastructures (SQI), propriétaire du bâtiment, estime que le chantier sera au même point qu'avant l’incendie.

Avec ces nouveaux paramètres, la SQI réévalue l’échéancier et le budget d'agrandissement du palais de Roberval, qui s’avèrent des questions importantes dans ce dossier.