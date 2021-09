Documentaire officiel: «Une partie de moi qui n’a jamais été montrée» - Céline Dion

Un documentaire officiel et approuvé par Céline Dion est en cours de production, a annoncé l’équipe de la diva mardi matin.

Le long-métrage, non titré pour le moment, sera réalisé par Irene Taylor – nommée aux Oscars en 2009 pour son documentaire The Final Inch sur l’éradication de la polio – et promet de nous faire découvrir la vie de la plus célèbre des artistes québécoises sous un nouveau jour.

On commence la production de mon documentaire officiel. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec @irenetb et @sonymusic sur ce projet qui m’est cher, et qui montrera au monde une partie de moi qui n’avait jamais été montrée avant. – Célinehttps://t.co/M3OXxrnO6n pic.twitter.com/vmciAMaXs1 — Celine Dion (@celinedion) September 28, 2021

«Conçu avec l’entière participation et le soutien de Céline Dion, le film retracera l’incroyable histoire de la vie de la chanteuse canadienne et les accomplissements de sa carrière, notamment les sorties d’albums emblématiques, les prix et distinctions, les tournées mondiales, et les résidences à Las Vegas», a détaillé l’équipe de Céline Dion.

«J’ai toujours été un livre ouvert avec mes fans, et avec sa sensibilité et sa créativité réfléchie, je pense qu’Irene sera capable de montrer à tout le monde une partie de moi qu’ils n’ont pas vue auparavant... Je sais qu’elle racontera mon histoire de la manière la plus honnête et la plus authentique qui soit», a renchéri la principale intéressée dans une déclaration écrite.

Le film, financé par Sony Music Entertainment, ne dispose pas encore de calendrier de production ou de sortie.