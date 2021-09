Être en règle et en sécurité

Plusieurs amateurs de chasse vont utiliser un VTT durant leurs excursions au cours des prochaines semaines. Ils doivent toujours se rappeler que certaines règles s’appliquent et que la sécurité doit prédominer en tout temps.

« Quel que soit l’activité que l’on pratique en utilisant un VTT, il faut se rappeler que certains documents doivent être en notre possession en tout temps, d’expliquer Danny Gagnon, le responsable des projets spéciaux de la Fédération québécoise des clubs quad (FQCQ). Les conducteurs d’un véhicule hors route doivent avoir en mains plusieurs documents qui peuvent leur être demandés en tout temps. En cas d’une intervention policière ou d’une vérification par un agent de surveillance de sentier, ils devront produire le certificat d’immatriculation du véhicule, leur permis de conduire, le certificat de formation requis pour les jeunes de 16 et 17 ans. On doit aussi avoir avec soi le certificat d’assurances responsabilité civile. Si la personne possède un droit d’accès de sentiers, elle a automatiquement son certificat d’assurances inclus. Si le véhicule ne possède pas de droits de passage de la Fédération, il faut que le conducteur produise la preuve d’assurances d’une compagnie reconnue. Il faut un document qui prouve l’âge du conducteur. Le permis de conduire fait l’affaire pour valider le tout. Si la personne est sur le territoire d’un club, il faut avoir avec soi la preuve de paiement du droit d’accès. Ces documents sont obligatoires et prévus dans la loi des véhicules hors route. »

Si vous louez un véhicule pour votre partie de chasse, encore là, il y a des obligations.

« En plus des documents que nous avons déjà mentionnés, la personne qui loue un véhicule doit avoir avec elle en tout temps le contrat de location parce que s’il y a une vérification, il faut le présenter. »

MÊME À LA CHASSE

Il ne faut surtout pas croire que parce que l’on est en situation de chasse, l’obligation d’avoir ces documents est levée.

« Même si vous n’êtes pas dans un sentier lors de la pratique de la chasse, un agent de la faune ou un policier peut vous intercepter et vous demander ces documents, d’expliquer l’expert. En période de chasse, la

Fédération demande aux quadistes de ne pas circuler en sentier afin de ne pas déranger les chasseurs et entraîner des confits. »

Maintenant, la question qui brûle les lèvres : est-ce que je dois porter un casque lorsque je suis en situation de chasse, aux commandes d’un quad ?

« Le casque est toujours obligatoire. On ne peut pas circuler en situation de chasse, sans porter un casque. Le fait de chasser n’exclut pas les équipements obligatoires qu’un conducteur doit avoir en sa possession. Aussi, il ne faut pas oublier que selon la loi sur la conservation de la faune, il est complètement interdit de circuler en VTT avec une arme chargée. »

Il est en effet possible d’avoir une arme à bord de votre VTT sauf que si vous devez faire feu, vous devez descendre du véhicule, avoir les pieds au sol, charger et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire feu.

PRUDENCE AVEC LE TREUILLAGE

Un des équipements qui est souvent utilisé lorsque l’on chasse en utilisant un VTT comme moyen de transport, c’est le treuil.

« Il existe de nombreuses règles de sécurité lors du treuillage, d’expliquer M. Gagnon. Normalement, lorsque l’on fait un treuillage, il faut essayer de tirer le plus possible en ligne droite. Aussi, lorsque le câble est sous tension, il est recommandé de placer un morceau de vêtement ou une branche sur le câble parce que si ce dernier venait à céder, c’est lui qui va prendre le choc. Au lieu de bouger un peu partout comme un fouet, il va tomber là où il y a de la pression. Ça peut éviter de sérieuses blessures. Il est aussi recommandé de ne pas se placer entre le VTT et ce que vous treuillez, lorsque le câble est en tension. Il faut comprendre que si jamais le câble casse et que vous êtes assis dans votre véhicule, le risque de blessure est important. En se brisant, il se peut fort bien qu’un morceau revienne vers le VTT et frappe à l’intérieur du véhicule. J’ai déjà été témoin d’un accident du genre alors que le câble brisé a traversé complètement le véhicule. »

Bien des gens ne savent pas ce que signifie le chiffre qui est indiqué sur le treuil (winch).

« Il faut comprendre que lorsque l’on parle d’un treuil de 2500 livres cela ne signifie pas qu’il peut tirer 2500 livres. Ce chiffre représente en réalité la pression maximale que le câble peut supporter lorsqu’il est sous tension, d’expliquer l’expert. Je déconseille aussi d’attacher son VTT sur la remorque à l’avant en utilisant le treuil. Dans bien des cas, certaines pièces à l’intérieur sont en plastique. Elles peuvent casser et briser lorsque vous circulez sur la route. Ce n’est vraiment pas recommandé. »

Avant de terminer, M. Gagnon y est allé de ce dernier conseil.

« Plusieurs personnes attachent du matériel avec des cordes élastiques sur un VTT. Ils doivent penser à porter des lunettes de protection parce que si la corde cède ou qu’ils l’échappent, il peut s’en suivre d’importantes blessures au visage. On peut aussi toucher les yeux et là, les dommages peuvent être irréversibles. La prudence est de mise en tout temps. »