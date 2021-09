Groupe Océan s’étend dans l’Ouest canadien

Le Groupe Océan prend du poids sur le fleuve Fraser, en Colombie-Britannique, en mettant le grappin sur l’entreprise locale Samson Tugboats dans une transaction de plusieurs millions de dollars, a appris Le Journal.

Depuis 2020, la compagnie maritime d’ici cherchait à prendre davantage d’expansion dans l’Ouest canadien via sa filiale Ocean BC Towing.

« Cela va nous permettre avec notre nombre de remorqueurs et nos connaissances locales de soumissionner sur de nouveaux contrats », indique au Journal Philippe Filion, directeur des affaires publiques et corporatives.

Grâce à cette dernière acquisition, le Groupe Océan verra passer sa flotte de remorqueurs portuaires de quatre à six dans la région de Vancouver.

Photo courtoisie

« Samson est spécialisée dans la connaissance de la Fraser, avance M. Filion. L’entreprise a une solide réputation depuis 10 ans et on veut miser sur la continuité pour les clients dans ce secteur », poursuit-il.

En 2018, le Groupe Océan, dont le siège social est à Québec, a déboursé 28 millions $ pour faire construire deux remorqueurs du côté du Vietnam pour répondre à ses besoins au port de Vancouver. Ils ont été livrés en 2020.

Le Groupe Océan a aussi, aujourd’hui, un bureau en Colombie-Britannique.

La direction souhaite poursuivre sa croissance dans cette province ces prochaines années. La possibilité de réaliser d’autres acquisitions n’est pas écartée. La compagnie est aussi présente en Alberta depuis près de cinq ans.

Des ambitions en Colombie

Le Groupe Océan explore également de nouveaux marchés sur la scène internationale. Une nouvelle entité d’affaires a récemment été créée pour explorer le potentiel de la Colombie. Aucun contrat n’a encore été signé.

Le Groupe Océan, qui compte 950 salariés, est présent dans des ports en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Caraïbes. Le chantier maritime possède 34 remorqueurs et plus de 500 barges.

En 2020, l’entreprise avait décroché un contrat pour la construction de 16 barges pour la Garde côtière canadienne. « En raison de modifications dans l’entente » de 4,16 millions $ de la part du client, l’échéancier pour les travaux a été retardé. Ces barges devaient être livrées pour août 2021.

Le Groupe Océan travaille aussi sur la construction de quatre grands remorqueurs pour la Défense nationale. Un contrat de 102 millions $. Les travaux ont récemment commencé pour le deuxième navire.