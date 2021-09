Guerrero Jr pas de limite à son potentiel

TORONTO | À sa deuxième saison dans le baseball majeur, Vladimir Guerrero Jr s’est établi comme l’une des grandes vedettes du baseball majeur.

Même si les Blue Jays de Toronto ne participent pas aux séries éliminatoires, il possède les statistiques pour aspirer au titre de joueur par excellence dans la Ligue américaine. Toutefois, avec la saison exceptionnelle du lanceur Shohei Ohtani, il pourrait arriver à court.

Par contre, ce ne serait que partie remise dans le cas de Guerrero. Ses entraîneurs sont convaincus que la saison 2021 n’est que le début d’une belle et longue carrière.

« Il sera un joueur étoile pendant longtemps », a mentionné le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, au Journal avant le match contre les Yankees.

« Ce n’est pas facile de frapper 40 circuits chaque saison. Il n’en cognera peut-être pas autant l’an prochain, mais il connaîtra du succès. Il n’a que 22 ans et il va continuer de s’améliorer », a-t-il poursuivi.

Changement salutaire

Il ne faut pas oublier que Guerrero Jr a dû composer avec un changement de position dès le camp d’entraînement. Montoyo a décidé de le faire jouer au premier but. Une décision qui le fait passer pour un génie aujourd’hui.

« Ça lui a enlevé de la pression sur les épaules, a précisé Montoyo. Je crois qu’il va devenir un bon premier but à long terme parce qu’il a de bonnes mains. C’est pour cette raison qu’on le faisait jouer au troisième but avant. »

« L’autre facteur important dans ses succès est sa perte de poids. Son dur labeur durant la dernière saison morte a été payant. Ça l’a aidé à tous les niveaux », a assuré le gérant.

Pas surprenant

L’adjoint au responsable des frappeurs des Jays, Dante Bichette, n’est pas surpris de l’éclosion du no 27 du club torontois.

« Moi et mon fils Bo, on l’a vu se développer dans les mineures, a raconté l’ancienne vedette des Rockies du Colorado. On le savait qu’il serait bon à ce point.

« Ce fut frustrant pour lui parce qu’il pensait connaître du succès dès sa première saison. »

Bichette est très élogieux au sujet du joueur des Blue Jays.

« Il a un élan digne d’un membre du Temple de la renommée. Le petit mouvement qu’il fait avant de s’élancer ressemble à celui de Babe Ruth ou de Ted Williams. Ce sont seulement les grands qui ont cette signature au bâton ».

« C’est impressionnant. Il a une puissance que j’ai rarement vue. Son potentiel n’a pas de limite », a ajouté Bichette.

Du plaisir avant tout

Les succès n’ont pas monté à la tête de Guerrero Jr. Bien au contraire.

« Il veut avoir du plaisir sur le terrain et c’est tout ce qui importe », a indiqué Montoyo.

Celui qui est né à Montréal est surtout demeuré la même personne dans le vestiaire.

« Je le connais depuis cinq ou six ans, a souligné Bo Bichette. Son rire est contagieux. Il aime avoir du plaisir tous les jours.

« C’est une bénédiction de l’avoir avec nous. Son éthique de travail et de la façon dont il joue. C’est le fun de l’avoir dans notre entourage. »

La chasse à la triple couronne dans l’Américaine

Au baseball, les joueurs qui remportent la triple couronne s’inscrivent dans un club sélect. Dans l’histoire, seulement 17 joueurs ont réussi à terminer premiers au chapitre de la moyenne au bâton, des circuits et des points produits.

Voici les statistiques de Vladimir Guerrero Jr avant le match de mardi soir :

Moyenne au bâton

Yuli Gurriel (Houston) ,317

Michael Brantley (Houston) ,315

Vladimir Guerrero Jr (Toronto) ,315

Circuits

Vladimir Guerrero Jr (Toronto) 46

Salvador Perez (Kansas City) 46

Shohei Ohtani (Los Angeles) 45

Points produits

Salvador Perez (Kansas City) 117

Jose Abreu (Chicago) 113

Teoscar Hernandez (Toronto) 112

Matt Olson (Oakland) 109

Rafael Devers (Boston) 108

Vladimir Guerrero Jr (Toronto) : 105

Les trois derniers gagnants de la triple couronne

2012 : Miguel Cabrera (Detroit)

1967 : Carl Yastrzemski (Boston)

1966 : Frank Robinson (Baltimore)

Statistiques avancées

Vitesse moyenne de sortie de la balle du bâton de Guerrero Jr

153,2 km/h (3 e dans les majeures)

(3 dans les majeures) Nombre de fois où Guerrero Jr a frappé la balle avec le baril de son bâton

72 (2e dans les majeures)

Le meilleur rendement qualité-prix du MLB

Vladimir Guerrero Jr

Salaire 2021 : 605 400 $

Statistiques : moy. ,315; 46 cc; 105 pp

Juan Soto (Washington)

Salaire 2021 : 8 500 000 $

Statistiques : moy. ,320; 29 cc; 93 pp

Shohei Ohtani (Los Angeles)